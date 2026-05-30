"Quiero romper todo": la reacción del Turco García al ver a su esposa con un participante de Gran Hermano

Turco García explotó de celos.

La casa de Gran Hermano vuelve a generar revuelo fuera de sus paredes. Esta vez, el foco no estuvo puesto en una eliminación ni en una pelea entre participantes, sino en una escena protagonizada por Mariela Prieto, esposa del Turco García, que terminó desatando una inesperada ola de rumores sobre la reacción del exfutbolista.

El baile de la esposa del Turco García que generó indignación

Todo comenzó durante una de las fiestas temáticas del reality, cuando Mariela compartió un momento de diversión junto a Emanuel Di Gioia. Ambos se mostraron bailando de manera muy cercana, intercambiando sonrisas y protagonizando una secuencia que rápidamente llamó la atención de los televidentes y de los fanáticos del programa.

Las imágenes no tardaron en llegar al estudio. Durante la gala, Santiago del Moro aprovechó la presencia del Turco García en la tribuna para preguntarle qué opinaba de la escena que acababan de emitir. Lejos de mostrarse incómodo, el exdelantero sorprendió con una respuesta relajada que desactivó cualquier polémica en vivo.

“Estamos en 2026”, respondió entre sonrisas, dejando en claro que no veía ningún problema en que su pareja disfrutara de la experiencia dentro de la casa. Su actitud fue celebrada por parte del público, que destacó la tranquilidad con la que enfrentó una situación que, en otros tiempos, podría haber generado un escándalo.

La verdadera reacción del Turco García

Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular versiones completamente distintas. Según comentó el periodista Fede Flowers en un programa radial, la reacción privada del Turco habría sido mucho menos pacífica de lo que mostró frente a las cámaras. De acuerdo con ese relato, el exjugador habría atravesado un fuerte ataque de celos tras ver las imágenes.

“Quiero romper todo”, habría sido una de las frases que, según trascendió, pronunció durante conversaciones con amigos en plena madrugada. Incluso, las versiones aseguran que llegó a plantear la posibilidad de presentarse en las inmediaciones del reality para manifestar su enojo por lo ocurrido.

Con el correr de las horas, el propio Turco logró serenarse y finalmente asistió al programa sin protagonizar ningún incidente. Por eso, muchos interpretaron que, más allá de los rumores, supo contener el malestar y mantener una postura cordial frente a las cámaras. Lo cierto es que el episodio volvió a demostrar que Gran Hermano no solo genera historias dentro de la casa, sino también afuera, donde familiares, parejas y amigos terminan convirtiéndose en protagonistas inesperados de cada gala.