Quién se va de Gran Hermano el lunes 1 de junio 2026, según las encuestas

La nueva placa de nominados de Gran Hermano quedó conformada por seis participantes y generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del reality

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano volvió a encender la tensión dentro y fuera de la casa. La llegada de nuevos participantes modificó el equilibrio del juego y dejó expuestas alianzas, estrategias y posibles complots que ya generan polémica en redes sociales. En medio de una placa numerosa, las encuestas anticipan un resultado que podría sorprender.

Los nominados de Gran Hermano esta semana

La primera votación de los recién llegados dejó en evidencia que los participantes históricos continúan teniendo un fuerte control sobre el juego. Los grupos más consolidados lograron imponer estrategias y dejaron a varios de los nuevos integrantes en una situación delicada frente al público.

La placa final de nominados quedó conformada por:

Brian Sarmiento

Tati Luna

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gladys “La Bomba” Tucumana

Tamara Paganini

Leandro Nigro

Los votos de la casa reflejaron tensiones que crecieron rápidamente durante los últimos días, especialmente tras las acusaciones de complot que circularon entre los seguidores del reality.

La polémica por el supuesto complot contra Titi

En las redes sociales, especialmente en X, muchos usuarios denunciaron la existencia de una estrategia coordinada para perjudicar a Catalina “Titi” Tcherkaski, conocida dentro de la casa como “la dueña”. Según trascendió, algunos participantes habrían acordado votar en bloque para enviarla a placa y debilitar su posición en el juego.

Entre los nombres señalados por los fanáticos aparecieron Charlotte Caniggia, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli. Sin embargo, a diferencia de otras situaciones similares ocurridas en temporadas anteriores de Gran Hermano, la producción no aplicó sanciones ni abrió un debate formal sobre lo sucedido.

La ausencia de una intervención por parte del reality generó malestar entre parte del fandom, que expresó sospechas y críticas en redes sociales. Muchos seguidores consideraron que la estrategia afectó directamente el desarrollo natural del juego y dejó expuestos ciertos favoritismos dentro de la casa.

Según las encuestas, quién podría irse de Gran Hermano

Las encuestas que circulan en X ya marcan una tendencia sobre quién sería el próximo eliminado de Gran Hermano

Aunque la placa reúne a varios participantes con perfiles fuertes y situaciones conflictivas, las encuestas que circularon en X comenzaron a marcar una tendencia clara de cara a la gala de eliminación.

De acuerdo con los sondeos realizados por cuentas especializadas en Gran Hermano , la participante con mayor cantidad de votos negativos es Gladys “La Bomba” Tucumana . La cantante aparece como la principal candidata a abandonar la casa el próximo lunes, en una definición que todavía podría modificarse con el correr de los días.

, . La cantante aparece como la principal candidata a abandonar la casa el próximo lunes, en una definición que todavía podría modificarse con el correr de los días. La presencia de figuras reconocidas dentro de la placa generó un fuerte movimiento entre los fandoms, que buscan salvar a sus favoritos y perjudicar a los rivales más fuertes. Por ese motivo, la votación continúa abierta y se espera un cierre ajustado.

La fuerte advertencia de Gran Hermano a Leandro Nigro

En paralelo a la tensión por la eliminación, otro de los momentos más comentados de la semana tuvo como protagonista a Leandro Nigro. La voz de Gran Hermano cuestionó directamente su escasa participación dentro de la casa y lanzó una advertencia inesperada.

“Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar”, expresó el reality frente a todos los participantes.

Luego, la producción fue aún más contundente al ofrecerle la posibilidad de abandonar el programa de inmediato: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande, te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria”.

Nigro decidió continuar en competencia y respondió: “Obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y lo voy a tener en cuenta. Sí, obvio, voy a jugar”.

La situación dejó en evidencia la presión que enfrentan los nuevos jugadores dentro de una de las etapas más intensas de Gran Hermano.