Por que Lionel Scaloni no convocó a Garnacho al Mundial 2026

Alejandro Garnacho con la camiseta de la Selección.

Alejandro Garnacho es una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol argentino. Con vaivenes en su corta carrera, el actual delantero del Chelsea es un futbolista con grandes condiciones y mucha personalidad, por el que la Selección Argentina posó sus ojos desde que era un juvenil, ya que el joven nació la ciudad de Madrid, España, pero decidió ponerse la albiceleste.

En 2018 fue convocado a la selección española sub-17, donde estuvo presente hasta 2020. En ese mismo año, también fue incluido en la selección de fútbol sub-20 de Argentina, convocado por Javier Mascherano, jugando su primer partido con esta frente a la selección de Estados Unidos. Y de allí en más siempre jugó para el conjunto nacional, aunque le tocó quedarse afuera de la Copa del Mundo.

Por qué no juega Alejandro Garnacho el Mundial 2026

El futbolista perdió continuidad en las últimas dos temporadas, lo que lo dejó sin chances de jugar el Mundial 2026. Es que se fue mal del Manchester United, peleado con el director técnico Rubem Amorin, mientras que en el Chelsea no pudo nunca afianzarse como titular, más allá de ser una de las opciones de recambio. Poca titularidad y desventaja respecto a sus competidores dentro de la Selección Argentina lo dejaron afuera.

Garnacho es otra ausencia importante.

A su vez, el conjunto londinense analiza la posibilidad de desprenderse del futbolista, después de haberlo comprado, pero considerar que no rindió a la altura de lo que se esperaba en el club. Y a eso se suma que tuvo una campaña muy floja en la Premier League, con cambios importantes en el medio, por lo cual se piensa en un recambio de nombres para la temporada siguiente.

Su decisión de representar a la Selección Argentina

Al referirse a su decisión de volcarse por la alceleste, Garnacho sostuvo que el lazo familiar que tiene con el país fue clave para inclinar la balanza. "Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio y dijeron que iba a ser importante en el futuro", resaltó.

Por su parte, habló sobre la influencia que tuvo Lionel Messi en su decisión de vestir la camiseta de Argentina. "Messi también tiene mucho que ver con eso. Tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo", apuntó el futbolista en una entrevista con ESPN.