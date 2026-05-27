Las dos competidoras por la privatización del Paraná se mostraron “pro estadounidenses”

Las dos empresas belgas que quedan en danza para ganar el contrato de privatización de la Vía Navegable Troncal se desviven, por estas horas, en demostrar cuál de las dos es más pro estadounidense. Esto da la pauta que, si bien fue una licitación organizada por la administración Milei, la gobernanza sobre la VNT es de especial interés para la administración Trump apalancados en el memorándum de entendimiento firmado con el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas de ese país.

El último movimiento lo hizo Jan De Nul, quien a través de un comunicado recalcó que nada tiene que ver con las empresas del estado chino vinculadas al dragado y que la tecnología de ciberseguridad que implementarán, en caso de ganar, será de patente estadounidense. Por si quedase alguna duda sobre a quién le reporta la empresa, sus directivos mantuvieron la semana pasada un encuentro con el embajador Peter Lamelas.

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El juego del espejo

La comunicación oficial la hizo la empresa Jan De Nul. “Fuimos recibido por Lamelas”, informaron desde la empresa. Y acto seguido, agregaron: “Se certifica que toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de Occidente y en particular de proveedores de los Estados Unidos”. Es el mismo mensaje que transmitieron este miércoles a través de otro comunicado oficial.

Según lo informado por Noticias Argentinas (NA), Jan De Nul volvió a ratificar que su propuesta técnica fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica y protección de infraestructura crítica vinculada al comercio exterior argentino. El documento señaló, además, que el esquema incorpora soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales y proveedores especializados “priorizando principalmente soluciones provenientes de los Estados Unidos”.

Jan De Nul usufructuó del negocio a partir de la privatización de la década de 1990 junto al empresario Gabriel Romero. Para esta nueva etapa, se asoció con la empresa Servimagnus, propiedad del empresario Leonardo Román, una de las familias vinculadas a los negocios portuarios del país, con eje en territorio del sur bonaerense.

El árbol genealógico del nuevo socio local de Jan De Nul va desde Alfredo Román, ex dueño del puerto de contenedores Exolgan, en Dock Sud; Ricardo Román, fundador de Loginter (servicios de logística, almacenamiento, transporte y distribución nacional e internacional); y Leonardo Román con Servimagnus (soluciones integrales de infraestructura portuaria como salvamento, montajes, dragado y balizamiento).

La segunda empresa dentro de la contienda es Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), que presentó una suerte de carta de intención para dejar en claro que, de ganar la contienda, se podría asociar con Clear Street y Great Lakes. DEME también jugó sus cartas con las declaraciones de Brian Mast, presidente trumpista del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Los Estados Unidos asistieron a la Argentina con 20.000 millones de dólares, y que no se les permita a las empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad, es inaceptable para nosotros”, había dicho Mast en declaraciones al portal The Floridian.

A pocos días para que se defina el ganador del contrato por 25 años para el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la VNT, todas las marcas parecen marcadas.

Un final casi cantado

La última expectativa estuvo puesta en la apertura del sobre con las propuestas económicas. Sin embargo, el resultado estuvo casi cantado por el esquema de tarifa mínima introducido por el Gobierno dentro de los detalles del pliego licitatorio. Ambas empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Ahora, la decisión volvió al aspecto técnico. Esta discrecionalidad “técnica” había sido señalada en el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Según la fiscalía anticorrupción, la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento”, puede leerse en el dictamen de la semana pasada.

“El diseño del pliego desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitación pública de etapa múltiple. La irregularidad principal radica en la implementación de una fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO) que vuelve a ponderar la calificación técnica junto con la económica en la instancia final. Esta doble valoración desvirtúa el propósito del sistema de etapas”, agregó la fiscalía anticorrupción.

La cuestión ambiental

El que gane la licitación se comprometerá a la ampliación del calado del Río Paraná en alguna de sus zonas; para esta proyección no se realizó ningún estudio de impacto ambiental, según lo denunciado por la fiscalía anticorrupción. La presión para la ampliación del calado de los actuales 34 pies a 44 pies fue ejercida por las empresas nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario (como Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos, AGD, Cofco) y las empresas vinculadas a la industria del acero como Techint y Acindar.

“Los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”, denunció el arquitecto Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.

La PIA señaló en dos oportunidades la falta de estudios de impacto ambiental. La primera vez fue en su dictamen de febrero de 2025 y la segunda, en el último dictamen horas antes de que se conocieran las propuestas económicas (cantadas) de ambas compañías.

“Deviene irrazonable que se efectúen los pertinentes estudios de impacto ambiental con posterioridad a la confección del pliego de bases y condiciones particulares, por cuanto éste incluye las especificaciones técnicas del proyecto que requieren necesariamente de los antedichos estudios para determinar su viabilidad. Significaría, también, que la evaluación de impacto ambiental está pensada como una simple formalidad y no como un informe determinante de las posibilidades de un proyecto”, concluyó la PIA.