El Gobierno de Formosa reforzó medidas de bioseguridad para proteger hospitales y centros de salud

Con el objetivo de fortalecer la bioseguridad y garantizar entornos sanitarios seguros en toda la provincia, el Gobierno de Formosa avanza con un operativo integral de control de vectores y manejo de plagas en hospitales y centros de salud de Capital e interior. Las tareas incluyen desratización, monitoreo ambiental y aplicación de medidas preventivas para proteger tanto a pacientes como al personal sanitario.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial despliega un esquema sostenido de saneamiento ambiental en distintos efectores públicos, mediante intervenciones preventivas y controles periódicos destinados a reducir la presencia de roedores y otros agentes que puedan representar riesgos para la salud pública.

Las acciones son coordinadas por el área técnica de Control de Vectores y Zoonosis, que despliega operativos preventivos de manera permanente tanto en la ciudad capital como en distintas localidades del interior provincial.

En los últimos días, los equipos especializados realizaron tareas intensivas de inspección y colocación de cebos rodenticidas en centros de salud estratégicos, entre ellos el Hospital Central de Emergencias Dr. Ramón Carrillo, el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital Interdistrital Evita.

Cómo funciona el control integrado de plagas

El jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, Alejandro Romero, en diálogo con Agenfor, explicó que las intervenciones se realizan de forma programada y preventiva, mediante el uso de productos autorizados y monitoreados técnicamente. “El objetivo es sostener entornos sanitarios seguros y minimizar cualquier riesgo asociado a la presencia de roedores u otros vectores que puedan afectar la salud de la población”, señaló el especialista.

Romero remarcó además que el control de plagas en hospitales no se limita únicamente a la aplicación de productos químicos, sino que responde a una estrategia integral de Manejo Integrado de Plagas.

Este sistema combina la utilización de rodenticidas aprobados por la ANMAT con inspecciones periódicas, vigilancia ambiental y capacitación constante al personal hospitalario sobre manejo de residuos y medidas preventivas.

El operativo también se extiende al interior provincial

De manera simultánea, las acciones sanitarias alcanzaron diferentes localidades del interior de Formosa. En Pirané se realizaron aplicaciones presenciales y monitoreos técnicos, mientras que se enviaron insumos específicos a hospitales de Clorinda, El Colorado, Villa Dos Trece y Palo Santo.

Según indicaron desde el área sanitaria, estas tareas buscan fortalecer las barreras de bioseguridad en cada jurisdicción y responder de manera preventiva ante posibles riesgos sanitarios vinculados a cambios estacionales y al movimiento propio de los grandes centros urbanos.

Las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de operativos se sostienen durante todo el año para prevenir la proliferación de vectores y garantizar condiciones higiénicas adecuadas en toda la red hospitalaria.