Paro universitario: tras la marcha federal, arranca otra semana de conflicto en todo el país

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada hace dos semanas, los gremios docentes iniciarán desde este martes un paro nacional de cinco días en las universidades públicas de todo el país. La medida de fuerza se da en medio de reclamos por la pérdida salarial acumulada durante el gobierno de Javier Milei, el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades nacionales. Desde la organización sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario" y señalaron que la sociedad ya se expresó de manera contundente en la movilización federal del pasado 12 de mayo. "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", afirmaron desde el sindicato.

En la misma línea, la Conadu Histórica resolvió un paro nacional de toda la semana y destacó que la multitudinaria movilización universitaria fortaleció la decisión de profundizar el plan de lucha. "La extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias", señalaron en un comunicado.

Clases públicas frente a Tribunales para reclamar por la ley

La primera actividad de la semana tendrá lugar este martes frente al Palacio de Tribunales, donde docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizarán clases públicas entre las 11 y las 17. La convocatoria se desarrollará bajo el lema "Señores jueces, que Milei cumpla la ley" y busca visibilizar el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada.

Durante la jornada participarán profesores universitarios, referentes sindicales, estudiantes y dirigentes políticos. Entre los expositores anunciados figuran la docente y abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itai Hagman y el secretario general de Feduba, Pablo Perazzi. La protesta se produce mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene una presentación ante la Corte Suprema para exigir que el Gobierno cumpla con la normativa sancionada por el Congreso.

Salarios universitarios: 18 meses consecutivos de pérdida frente a la inflación

El paro docente llega acompañado por nuevos datos que reflejan el deterioro de los ingresos en el sistema universitario. Según el último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores universitarios acumulan 18 meses consecutivos de caída salarial en términos reales. El estudio sostiene que en abril los salarios volvieron a perder contra la inflación y que el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 alcanza el 34,2%.

De acuerdo con el relevamiento, mientras la inflación acumulada durante la gestión de Javier Milei llegó al 303,5%, los salarios universitarios crecieron apenas 165,4%, incluyendo los incrementos otorgados por el Gobierno nacional. Como consecuencia, los ingresos del sector quedaron 138,1 puntos por detrás de la evolución de los precios. El informe agrega que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían al inicio de la actual gestión, los salarios docentes deberían aumentar un 52,1%.

La Fedun alertó que el Presupuesto 2026 proyecta una nueva reducción de recursos para las universidades nacionales. Según sus estimaciones, el ajuste implicaría una caída real del 16,9% durante el próximo año. Tomando como referencia 2023, la reducción acumulada alcanzaría el 37,3%, mientras que respecto de 2015 llegaría al 45,6%.