Dormir al lado de las ballenas: el único pueblito argentino dentro de una Reserva Mundial

Ubicado en plena Península Valdés, en la provincia de Chubut, Puerto Pirámides es uno de los destinos más impactantes de la Patagonia argentina. Este pequeño pueblo costero, rodeado de acantilados y aguas cristalinas, se convirtió en una parada obligada para quienes buscan naturaleza, fauna marina y tranquilidad lejos de las grandes ciudades.

Además de ser el único centro urbano dentro del área protegida de Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, es reconocido internacionalmente por el avistaje de ballenas francas australes.

Por qué visitar Puerto Pirámides, el pueblito patagónico famoso por las ballenas

La principal atracción de Puerto Pirámides es la temporada de ballenas, que se extiende entre junio y diciembre. Durante esos meses, cientos de ejemplares llegan a las costas para aparearse y tener sus crías, ofreciendo un espectáculo natural único.

Desde allí parten las embarcaciones autorizadas para realizar avistajes en el Golfo Nuevo. Según los organismos turísticos de Chubut, este es el único lugar de la provincia habilitado para las excursiones embarcadas de ballena franca austral.

Entre septiembre y noviembre suele registrarse la mayor cantidad de cetáceos, aunque el destino también atrae visitantes por otras especies marinas como lobos marinos, elefantes marinos, orcas y pingüinos.

¿Qué hacer en Puerto Pirámides?

Aunque las ballenas son el gran imán turístico, el pueblo ofrece muchas otras actividades vinculadas con la naturaleza. Kayak, buceo, snorkeling, trekking, mountain bike y paseos por playas y médanos forman parte de la propuesta local.

El entorno combina estepa patagónica con mar, generando paisajes muy particulares. También es habitual recorrer miradores naturales y disfrutar de los atardeceres sobre los acantilados que le dieron nombre al lugar.

A pesar de ser un pueblo pequeño, cuenta con hoteles, restaurantes, campings y servicios básicos para el turismo. Muchos viajeros lo utilizan como base para explorar el resto de Península Valdés y sus reservas naturales.

¿Cómo llegar a Puerto Pirámides desde Rawson?

Ubicada sobre la costa de la Península Valdés, Puerto Pirámides se encuentra a unos 180 kilómetros de Rawson. Para llegar en auto, el recorrido más directo es por la Ruta Nacional 3 hasta Trelew y luego continuar por la Ruta Provincial 2 hacia el Área Natural Protegida Península Valdés.

El viaje demanda cerca de dos horas y media y atraviesa paisajes típicos de la estepa patagónica.