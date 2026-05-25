Así fue la participación de Lionel Messi en el nuevo videoclip de Shakira para el Mundial 2026

Messi colaboró con el nuevo video de Shakira.

Con el Mundial 2026 a tres semanas de iniciar en Estados Unidos, Canadá y México, la fiebre mundialista se siente cada vez más fuerte, en especial con todo el contenido relacionado que se está publicando en diversas plataformas. En este sentido, hace unos días se dio a conocer un extracto de la canción “Dai Dai” de Shakira, quien vuelve a tener un tema oficial de la Copa del Mundo después de “La La La” para Brasil 2014.

Apenas unos días después del adelanto, la canción fue publicada con su videoclip en el canal de YouTube de la artista colombiana en conjunto con Burna Boy, quien también presta su voz para “Dai Dai”, y la FIFA. Ahora bien, uno de los aspectos que más llamaron la atención del video fue la participación de Lionel Messi, quien hace algunos cameos e incluso tiene una breve participación en el audio.

Y es que al inicio del videoclip, el capitán de la Selección Argentina es uno de los futbolistas que dicen “We are ready” (“Estamos listos”), algo que llamó la atención por el rechazo que siempre ha mostrado al idioma inglés. Claro que hubo otras estrellas del fútbol que repitieron la frase, tales como Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

Hacia la segunda mitad de la canción, la letra comienza a nombrar a leyendas del fútbol como Diego Maradona, Pelé y Romario, entre otros, a la vez que el video muestra imágenes de sus pasos por la cancha. Acto seguido, se menciona a Messi, que vuelva a sonreír frente a cámara al igual que otros como Mbappé, Vinícius y Díaz en una especie de puente musical antes de volver a la estrofa principal para la parte final del tema.

Si bien la aparición del campeón del mundo es brevísima, los fanáticos enloquecieron en las redes sociales con ver a “Leo” en el videoclip, además de que también se celebró el regreso de Shakira a la cita mundialista. Cabe mencionar que la cantante formará parte del show del entretiempo de la final, en la que también participará la banda coreana BTS y Madonna.

Messi es uno de los protagonistas del video.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje