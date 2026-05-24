"Quieren avasallar Formosa": Basterra apuntó contra el pedido libertario de intervención federal

El diputado nacional de Unión por la Patria por Formosa, Luis Basterra, criticó el pedido de intervención federal a la provincia impulsado por sectores opositores vinculados al senador nacional Francisco Paoltroni y al diputado nacional Atilio Basualdo, y cuestionó además a uno de los abogados que acompaña políticamente a Paoltroni, a quien definió como especialista en Derecho Ambiental y Constitucional, aunque puso en duda "su vara moral y ética".

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Basterra aseguró que detrás de la propuesta existen intereses personales y económicos, y sostuvo que tanto Paoltroni como Basualdo fueron denunciados por desmontes ilegales en territorio formoseño.

"El Poder Ejecutivo Nacional denuncia los desmontes ilegales tanto de Paoltroni como de Basualdo", afirmó Basterra, quien además acusó al senador nacional de actuar condicionado por problemas económicos y de intentar recuperar inversiones vinculadas a la compra irregular de campos.

El pedido de intervención federal

El legislador consideró que el pedido de intervención federal no tiene sustento político ni social y remarcó que se trata de una estrategia impulsada por dirigentes que, según expresó, no lograron respaldo electoral mayoritario en la provincia.

Basterra también minimizó el peso político de los dirigentes opositores que impulsan la iniciativa. Recordó que Basualdo perdió las elecciones en Las Lomitas y señaló que Paoltroni obtuvo cerca del 8% de los votos cuando fue candidato a gobernador, aunque accedió posteriormente al Senado mediante el sistema de representación de minorías.

En ese marco, afirmó que el planteo “se va a desarmar rápidamente” porque “el pueblo formoseño de tonto no tiene nada” y sostuvo que gran parte de la sociedad identifica al gobernador Gildo Insfrán como el dirigente que transformó la provincia durante las últimas décadas.

El diputado nacional defendió además la gestión provincial al señalar que durante los gobiernos de Insfrán se ampliaron las rutas, escuelas, hospitales y el acceso a la energía en distintos puntos del territorio formoseño.

Críticas a la oposición y al Gobierno nacional

Finalmente, Basterra cuestionó a los sectores políticos alineados con Mauricio Macri y Javier Milei, manifestando su convicción de que estas expresiones no lograrán progresar en Formosa. Sus declaraciones surgen en un contexto de tensiones políticas donde se debate el rumbo de la provincia frente a los lineamientos nacionales impulsados por estos referentes opositores.

Según sostuvo, la comunidad formoseña ya manifestó fuertemente su rechazo a las propuestas de intervención federal que circulaban desde estos espacios. En su lugar, la ciudadanía respaldó de manera contundente la continuidad institucional de la provincia ante las iniciativas promovidas por la oposición.