Wimbledon está preparado para que vuelvan a subir las temperaturas en Londres

Tenis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Reino Unido

​Ante la previsión de que las temperaturas vuelvan a subir en Londres, los responsables de Wimbledon y los organizadores del alojamiento se están asegurando ‌de que los aficionados y los ‌jugadores dispongan de todo lo necesario para mantenerse frescos.

Tras la ola de calor de la semana pasada, que batió los récords británicos de junio con unos 37 grados Celsius, se prevé que, en la segunda semana del torneo, las temperaturas vuelvan a subir hasta al menos los 30°C, tras un inicio del campeonato con temperaturas en torno a los 25°C.

Dado que muchas de las gradas permanecen expuestas al ​sol durante gran parte ⁠del día, el All England Club ha indicado que ha intensificado la información ‌a los espectadores sobre cómo prepararse para el calor, incluyendo recomendaciones ⁠para pasar tiempo a la sombra y ⁠llevar gorras.

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En los alrededores del recinto, situado en el suroeste de Londres, también se han aumentado los puntos de avituallamiento para ayudar a los aficionados a mantenerse hidratados.

En ⁠la pista, la normativa del torneo sobre el calor permite a los ​jugadores solicitar un descanso de 10 minutos —o de 15 minutos ‌en el caso de las pruebas en ‌silla de ruedas— en determinados momentos si el índice de estrés térmico ⁠alcanza los 30,1°C o más.

GRAN DEMANDA DE AIRE ACONDICIONADO

Además de las adaptaciones en las instalaciones, los jugadores también necesitan combatir el calor en sus alojamientos durante el torneo.

Las altísimas temperaturas de la semana pasada provocaron una carrera de última hora para ​conseguir aparatos ‌de aire acondicionado por parte de los jugadores alojados en viviendas de alquiler privadas mientras se preparaban para el campeonato, según explicó Joanna Doniger, que lleva más de 34 años al frente de Tennis London, una agencia de alojamiento de lujo.

"Ocurrió muchas veces la semana pasada. Los ⁠jugadores me llamaron el martes pasado y me preguntaron si podíamos conseguir aparatos de aire acondicionado, y tuve que decirles que la empresa (a la que se los alquilamos) se había quedado sin existencias. Al menos 20 jugadores no recibieron uno y tuvieron que usar ventiladores en su lugar", explicó.

Sin embargo, señaló que era probable que esas preocupaciones se disiparan en la segunda semana, ya que los jugadores que quedaran ya estarían bien equipados.

Tennis ‌London gestiona unas 250 propiedades en los alrededores de Wimbledon y ofrece a algunas de las figuras más destacadas de este deporte viviendas privadas situadas a menos de 20 minutos a pie del All England Club. La agencia también atiende a medios de comunicación y patrocinadores.

Dado que las propiedades más grandes alcanzan precios de hasta 25.000 libras (33.365 ‌dólares) a la semana durante el torneo, el aire acondicionado no es el único requisito de los jugadores.

"Las propiedades deben tener wifi, un televisor grande y camas amplias que sean ‌muy cómodas", explicó Doniger.

La ⁠superstición también influye a la hora de elegir en qué casas se alojan los competidores.

"Si les ha ido bien en un torneo ​en una casa, probablemente querrán volver a alojarse en la misma", explicó. "Si no ha sido así, no quieren volver a ver esas cuatro esquinas nunca más".

(1 dólar = 0,7493 libras)

Con información de Reuters