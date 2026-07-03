Agua: el Gobierno confirmó de cuánto será el aumento de AySA en agosto

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) rechazó un pedido de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para aplicar un esquema de recupero tarifario adicional desde septiembre de 2026, aunque autorizó que en agosto el incremento mensual efectivo del servicio llegue al 3%. La medida fue oficializada a través de la Resolución 24/2026 y rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

La empresa había solicitado incorporar un aumento extra del 1% mensual sobre el Coeficiente de Modificación K, independiente de la actualización tarifaria vigente, hasta cerrar una brecha que estimó en torno al 10,5% para agosto de 2026. Según AySA, ese recupero permitiría alcanzar el nivel tarifario previsto por la Resolución 9/2024 en un plazo de entre 10 y 11 meses a partir de septiembre.

Sin embargo, el ERAS rechazó la solicitud por considerar que la concesionaria no presentó la documentación necesaria para justificar el nuevo sendero de aumentos. El organismo sostuvo que AySA no acompañó un informe económico-financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026 ni un estado actualizado del Plan de Transición. También señaló que la presentación no detalló costos, ingresos, inversiones ni distinguió entre factores externos y decisiones propias de gestión.

En la resolución, el ente regulador remarcó que no corresponde trasladar a los usuarios aumentos vinculados a decisiones internas de la concesionaria sin una acreditación previa. El texto oficial recuerda que la propia empresa había advertido que el atraso tarifario provocó el diferimiento de gastos e inversiones y la necesidad de recurrir a asistencia financiera para sostener el servicio, pero el ERAS consideró que esa situación no habilita por sí sola un nuevo mecanismo de recupero.

Cuál será el aumento del agua en agosto para los usuarios de AySA

La medida fija para julio de 2026 el Coeficiente de Modificación K en 2206,0871. Para agosto, el organismo dispuso aplicar un porcentaje que permita que el incremento mensual efectivo sea del 3%, siempre que la fórmula de actualización aprobada por la Resolución 9/2024 arroje un resultado inferior a ese porcentaje. A partir de septiembre, en cambio, volverá a aplicarse mensualmente la variación intermensual de esa fórmula, sin el recupero adicional pedido por AySA.

El ERAS también mantuvo medidas de contención para determinados usuarios. Los inmuebles residenciales y baldíos ubicados en zonas con Coeficientes Zonales 1,10; 1,30 y 1,45 conservarán una reducción del 15% sobre el coeficiente tarifario. Además, los beneficiarios de la Tarifa Social tendrán un descuento adicional para neutralizar el impacto de las modificaciones tarifarias, tanto si ya tenían el beneficio vigente como si se incorporan después de la publicación de la resolución.

La decisión se da en el marco del proceso de recomposición tarifaria de AySA, que durante 2025 tuvo aumentos limitados al 1% mensual acumulativo. A fines de ese año se inició una convergencia gradual hacia la fórmula plena, primero con subas de hasta 4% y luego con un tope del 3%, bajo el argumento de proteger a los usuarios y preservar la previsibilidad del esquema tarifario.