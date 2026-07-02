Formosa consolida un modelo de desarrollo sostenible basado en producción, ciencia y comunidad

En el marco del encuentro federal por la Difusión sobre Bioeconomía y Huellas de Carbono desarrollado en Formosa, especialistas ubicaron a la provincia como un territorio clave para una estrategia de desarrollo basada en la sostenibilidad, la planificación y el cuidado de los recursos naturales.

La integrante de la Dirección de Análisis Financiero del Ministerio de Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Mónica Casanovas, sostuvo que uno de los principales atributos de Formosa es haber construido previamente un marco normativo y una visión estratégica para orientar sus políticas ambientales.

En ese sentido, destacó que la Ley Provincial N.º 1.742 de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático constituye una herramienta fundamental para organizar las acciones vinculadas al desarrollo productivo, la preservación de los ecosistemas y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Una planificación que integra producción y ambiente

"Formosa desarrolla una planificación de desarrollo productivo y territorial. Parte del concepto de lo que es la sostenibilidad: trabajar hoy sin afectar a las generaciones que vienen, de una manera planificada", afirmó Casanovas.

Durante la jornada, la especialista explicó que el cambio climático exige políticas públicas sostenidas, planificación territorial y decisiones respaldadas por evidencia científica para fortalecer la capacidad de adaptación de los territorios.

En ese marco, el encuentro tuvo como objetivo difundir herramientas vinculadas a la bioeconomía, la medición de la huella de carbono y las oportunidades que ofrecen las finanzas verdes para agregar valor a la producción provincial. Además, se expusieron distintas iniciativas destinadas a fortalecer los servicios ecosistémicos, impulsar proyectos productivos sostenibles y ampliar el acceso al financiamiento climático mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Ciencia, comunidad y tecnología como pilares del desarrollo

Otro de los aspectos que Casanovas destacó fue la articulación entre el conocimiento científico y los saberes de las comunidades originarias, al valorar el trabajo conjunto entre la comunidad Pilagá y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB). "Muchos de los jóvenes de estas comunidades y de los productores llevan esos conocimientos a una agenda común. Son saberes que nacen del territorio y fortalecen las acciones", explicó.

Asimismo, puso en valor el rol del Centro de Inclusión Digital como un espacio donde la innovación tecnológica se vincula directamente con la comunidad. "El Centro es una muestra de que se practica lo que se predica. Todas las actividades planificadas se hacen con la gente adentro. La comunidad forma parte de la ecuación y cuenta con espacios de participación y expresión", sostuvo.

Justicia climática y una agenda de largo plazo

Durante su exposición, la especialista también advirtió sobre las consecuencias de los discursos que niegan o minimizan el cambio climático y sostuvo que la desinformación dificulta la construcción de respuestas colectivas frente a una problemática que ya impacta sobre la producción, la disponibilidad de energía, la biodiversidad y la calidad de vida.

Finalmente, planteó que las políticas ambientales deben desarrollarse bajo el principio de justicia climática, al recordar que los países y sectores sociales que menos contribuyeron al calentamiento global son quienes enfrentan las consecuencias más severas.

"La mitad de las emisiones acumuladas históricamente provienen de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, los países en desarrollo y los sectores más vulnerables son quienes sufren con mayor intensidad los impactos del cambio climático", señaló.

En la apertura de la jornada, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, también destacó la importancia de articular desarrollo económico, sustentabilidad y acceso al financiamiento verde. En ese contexto, Formosa consolida una estrategia que integra producción, ambiente, ciencia y participación comunitaria, con el objetivo de proteger su patrimonio natural, agregar valor a la producción y posicionarse como una referencia nacional en materia de desarrollo sostenible y bioeconomía.