Con una inversión millonaria, Formosa impulsa una industria siderúrgica sustentable y con valor agregado

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, destacó el avance del proyecto Fermosa Biosiderúrgica, uno de los proyectos industriales más importantes impulsados en la provincia. El funcionario aseguró que la producción de arrabio verde permitirá posicionar a Formosa con un perfil industrial diferenciado respecto de las plantas siderúrgicas tradicionales que funcionan en el país.

“En nuestra provincia se apuesta fuertemente a la biosiderurgia a través del arrabio verde, utilizando carbón vegetal. Esto nos diferencia totalmente de las otras plantas tradicionales del país que dependen del carbón mineral desde hace años”, sostuvo en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), luego de la llegada del primer cargamento de mineral de hierro al Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa, un hecho que consideró clave para el desarrollo productivo provincial..

Ibáñez explicó que el proyecto industrial contempla la utilización del vinal, una especie abundante en amplias zonas del territorio provincial que será transformada en carbón vegetal para alimentar los hornos de producción. Según indicó, esta iniciativa permitirá agregar valor a recursos locales y generar nuevas oportunidades económicas en el interior de la provincia.

“El primer cargamento de mineral de hierro representa un paso fundamental para un proyecto industrial importante para Formosa. No solamente se va a utilizar el vinal, que para muchos productores representa una plaga, sino que además se generará empleo y movimiento económico en distintas localidades”, afirmó.

En ese sentido, destacó que ya se encuentran construidos más de 120 hornos en la planta ubicada en Matacos y señaló que está proyectada una nueva instalación sobre la Ruta Nacional 86 para ampliar la capacidad productiva vinculada a la elaboración de carbón vegetal. El ministro remarcó que uno de los principales objetivos del Gobierno provincial es promover la generación de empleo privado "ante la parálisis de la obra pública nacional".

El ministro también enfatizó en que “el Modelo Formoseño que impulsa el gobernador Insfrán es la otra cara de la moneda de un modelo nacional, con el que se está llegando a fin de año con la desaparición de 30 mil PyMEs. Todas las cifras de empleo y de producción son iguales o peores que en la época de la pandemia”.

Frente a ese escenario, consideró que el proyecto biosiderúrgico formoseño representa una alternativa de desarrollo sustentable, basada en la utilización de materias primas locales y en la incorporación de valor agregado dentro de la provincia.

Siderurgia sustentable en Formosa

Fermosa Biosiderúrgica es una planta siderúrgica sustentable que producirá arrabio verde, utilizando carbón vegetal en lugar de carbón mineral, lo que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental de la producción de acero. El proyecto se presenta como una apuesta a la siderurgia sostenible en el norte argentino, combinando innovación tecnológica con cuidado del medio ambiente.

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, informó a medios locales que Fermosa Biosiderúrgica, en la ciudad de Formosa, generará aproximadamente 180 puestos de trabajo. En Matacos, donde funcionará el Parque Industrial carbonero que abastecerá de carbón a la planta, se crearán alrededor de 200 empleos. Cosenza agregó que se prevé que la empresa comience a operar en marzo o abril de este año.

Se espera que esta planta produzca 144.000 toneladas de arrabio verde, que se ofrecerá a los mercados internos y externos, dando un gran impulso a la economía regional. Además, se estima que generará al menos 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente entre los más jóvenes.

Es importante destacar que esta industria es la primera que se construye en el país con visión verde ecológica, ya que prioriza la utilización de carbón vegetal para su funcionamiento en vez del carbón mineral, el cual es mucho más contaminante y agresivo para el medio ambiente.

De esta manera, el daño ambiental por emisiones de carbono se disminuirá significativamente en Formosa una vez que se finalice esta nueva planta industrial, a la vez que se estimulará la producción de carbón vegetal a partir de plantas orgánicas como el vinal; una especie forestal dominante e invasiva del oeste formoseño. El objetivo es generar un círculo virtuoso donde, progresivamente, las empresas dañen menos al medio ambiente; y terminen adoptándolo como una política fundamental a la hora de producir en suelo formoseño.