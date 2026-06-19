Formosa avanza en la consolidación de Fermosa Biosiderúrgica y su desarrollo industrial

Con la llegada de las primeras 6.000 toneladas de mineral de hierro provenientes de Brasil, Formosa dio un paso significativo en el desarrollo de Fermosa Biosiderúrgica, uno de los proyectos industriales más importantes impulsados en la provincia. El arribo de la carga al Puerto de Formosa, anunciado días atrás por el gobernador Gildo Insfrán, inaugura una nueva etapa para la planta.

El cargamento abastecerá el proceso productivo de la siderúrgica y refuerza una estrategia orientada a diversificar la matriz económica provincial mediante la industrialización, la generación de puestos de trabajo y el fortalecimiento de la actividad exportadora.

Una transformación industrial

La descarga del primer cargamento de mineral de hierro destinado a la planta Fermosa Biosiderúrgica representa mucho más que una operación logística. Para la provincia, simboliza el inicio de una nueva etapa vinculada a la transformación industrial de materias primas y la consolidación de una cadena productiva con fuerte impacto económico.

Las 6.000 toneladas arribaron a través de la hidrovía Paraguay-Paraná desde Corumbá, Brasil, y serán utilizadas para producir arrabio verde, un insumo esencial para la fabricación de hierro destinado a la construcción y a distintos productos derivados del acero.

La llegada del mineral también pone en valor una de las principales obras de infraestructura impulsadas en los últimos años: el Puerto de Cargas de Formosa.

El proyecto biosiderúrgico demandará, una vez que alcance su capacidad plena, unas 20.000 toneladas mensuales de mineral de hierro y otras 3.000 toneladas de caliza. Todos estos insumos ingresarán por la terminal portuaria local, que además será un punto clave para la salida de la producción destinada a mercados internacionales.

Las exportaciones proyectadas por la planta rondan los 155 millones de dólares anuales, un volumen que posiciona al puerto como una herramienta fundamental para la competitividad de la provincia.

Más empleo y nuevas oportunidades productivas

El impacto de la iniciativa también se extiende a otras actividades económicas. El arrabio verde será producido mediante un alto horno alimentado con carbón vegetal obtenido a partir del vinal, una especie abundante en el monte formoseño.

Esta característica abre nuevas oportunidades para la foresto-industria local, genera demanda de mano de obra en el interior provincial y amplía la cadena de valor vinculada a la producción industrial.

Además de los empleos directos dentro de la planta, el proyecto movilizará puestos de trabajo en el transporte, la logística portuaria, la producción de carbón vegetal y los servicios asociados.

Obras complementarias que fortalecen el desarrollo

El crecimiento de la actividad industrial también impulsa mejoras en la infraestructura urbana y vial. Entre las obras que acompañan este proceso se encuentra el camino de acceso que conecta la avenida Napoleón Uriburu con el Puerto de Cargas, una traza de 1.100 metros que ya supera el 65% de avance.

A ello se suma la pavimentación de la calle Martín Rodríguez, en el barrio Virgen del Rosario, trabajos que mejoran la conectividad y facilitan el movimiento de cargas vinculadas al nuevo polo productivo.

De esta manera, la llegada del mineral de hierro no solo abastece a una planta industrial. También confirma el papel estratégico de las obras de infraestructura ejecutadas en Formosa y abre una nueva etapa de crecimiento económico basada en la producción, el empleo y la generación de valor agregado.