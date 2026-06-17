Hito industrial en Formosa: Insfrán recibió el primer cargamento de mineral de hierro para Fermosa Biosiderúrgica

Con la presencia del gobernador Gildo Insfrán, arribó al Puerto de Cargas de la ciudad capital de Formosa el primer cargamento de mineral de hierro destinado a la planta Fermosa Biosiderúrgica, que se encuentra en proceso de puesta en marcha en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. Se trata de seis mil toneladas de mineral de hierro transportadas por la hidrovía Paraguay-Paraná desde la ciudad brasileña de Corumbá, una carga que será utilizada en el proceso productivo de la planta para la elaboración de arrabio verde.

El desembarco de la materia prima marca una etapa importante dentro del proyecto industrial impulsado en la provincia y representa el inicio de la fase operativa vinculada al abastecimiento permanente de la futura producción. Durante la actividad, el gobernador Insfrán destacó el alcance estratégico de la iniciativa y la vinculó con el desarrollo de infraestructura que la provincia viene impulsando desde hace años.

“Hoy es un hito histórico en la producción industrial formoseña, que aprovecha las oportunidades de la infraestructura construida a lo largo del tiempo, con el crecimiento de la producción local, la generación de fuentes de trabajo y, en este caso particular, la formación de clústeres logísticos y tecnológicos vinculados a la siderurgia y la producción de carbón”, expresó el mandatario.

Tras cumplir con los procedimientos aduaneros correspondientes, el cargamento comenzará a ser descargado y acopiado en el Puerto de Formosa. Posteriormente será trasladado a la planta biosiderúrgica para su procesamiento. El gerente del proyecto Fermosa Biosiderúrgica, Paulo Labbate, explicó que este primer cargamento forma parte de un esquema logístico que tendrá continuidad una vez iniciada la producción.

Según precisó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la planta requerirá aproximadamente 20 mil toneladas mensuales de mineral de hierro y unas tres mil toneladas de caliza, insumos que también ingresarán a través del Puerto de Cargas de la ciudad.

Labbate destacó además que la principal materia prima utilizada en el proceso será el carbón vegetal producido a partir del vinal, una especie abundante en el territorio provincial. En ese sentido, señaló que el proyecto permitirá agregar valor a recursos locales y abrir nuevas oportunidades productivas vinculadas a la cadena forestal: “El abundante vinal que existe en la provincia pasará a tener un mercado específico asociado a esta actividad industrial”.

La llegada del mineral de hierro también pone en evidencia la importancia de las obras de infraestructura que acompañan el desarrollo del complejo industrial. El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, informó que actualmente se ejecutan trabajos para mejorar la conectividad entre el Puerto y la planta biosiderúrgica.

Una de las obras principales corresponde al acceso al Puerto de Cargas, que se extiende a lo largo de 1.100 metros desde la avenida Napoleón Uriburu y ya presenta un avance superior al 65%. Según detalló, la primera etapa contempla la construcción de un terraplén con compactación especial y una calzada de estabilizado granular destinada al tránsito de camiones que transportarán tanto el mineral de hierro hacia la planta como el arrabio terminado para su futura exportación.

Siderurgia sustentable en Formosa

Fermosa Biosiderúrgica es una planta siderúrgica sustentable que producirá arrabio verde, utilizando carbón vegetal en lugar de carbón mineral, lo que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental de la producción de acero. El proyecto se presenta como una apuesta a la siderurgia sostenible en el norte argentino, combinando innovación tecnológica con cuidado del medio ambiente.

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, informó a medios locales que Fermosa Biosiderúrgica, en la ciudad de Formosa, generará aproximadamente 180 puestos de trabajo. En Matacos, donde funcionará el Parque Industrial carbonero que abastecerá de carbón a la planta, se crearán alrededor de 200 empleos. Cosenza agregó que se prevé que la empresa comience a operar en marzo o abril de este año.

Se espera que esta planta produzca 144.000 toneladas de arrabio verde, que se ofrecerá a los mercados internos y externos, dando un gran impulso a la economía regional. Además, se estima que generará al menos 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente entre los más jóvenes.

Es importante destacar que esta industria es la primera que se construye en el país con visión verde ecológica, ya que prioriza la utilización de carbón vegetal para su funcionamiento en vez del carbón mineral, el cual es mucho más contaminante y agresivo para el medio ambiente.

De esta manera, el daño ambiental por emisiones de carbono se disminuirá significativamente en Formosa una vez que se finalice esta nueva planta industrial, a la vez que se estimulará la producción de carbón vegetal a partir de plantas orgánicas como el vinal; una especie forestal dominante e invasiva del oeste formoseño. El objetivo es generar un círculo virtuoso donde, progresivamente, las empresas dañen menos al medio ambiente; y terminen adoptándolo como una política fundamental a la hora de producir en suelo formoseño.