Avanza Fermosa Biosiderúrgica, la nueva planta que impulsa la siderurgia sustentable en Formosa

La instalación de Fermosa Biosiderúrgica avanza a paso firme con una nueva etapa de montaje de su infraestructura principal. Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia destacaron que, en el predio donde se ubicará la planta, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, se concretó el ensamblaje de componentes fundamentales.

La llegada de camiones y el despliegue de grúas permitieron la colocación de piezas de gran porte, marcando un avance significativo en la construcción de la planta.

En esta etapa, se realizó el montaje de las chimeneas de los tres glendos (los intercambiadores de calor que calientan el aire antes de ingresar al alto horno), cada una con un peso aproximado de dos toneladas. Además, se avanzó con la instalación de la cinta transportadora principal y se completó el montaje del módulo número tres, una estructura de 20 metros de largo y seis toneladas, que ya fue colocada en su posición definitiva.

Además, las tareas continuaron con el armado de la columna principal y del último módulo de la cinta transportadora, una estructura de 30 metros de largo que se conectará directamente con la parte superior de la torre.

Desde la cartera de Economía de la Provincia se remarcó que estos trabajos “forman parte del desarrollo integral de la planta y reflejan el progreso sostenido de una obra estratégica para la industrialización y el desarrollo productivo de Formosa”.

Se estima que la nueva planta, un proyecto de la empresa brasileña Modulax que producirá arrabio verde, el mineral utilizado en la fabricación de acero y otros productos derivados del hierro, generará 144 mil toneladas anuales para la siderurgia sostenible. Con una inversión de 65 millones de dólares, se proyecta que la planta producirá ingresos por 155 millones de dólares al año, tanto a través de exportaciones como de la sustitución de importaciones.

Sustentabilidad y desarrollo

Fermosa Biosiderúrgica es una planta siderúrgica sustentable que producirá arrabio verde, utilizando carbón vegetal en lugar de carbón mineral, lo que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental de la producción de acero. El proyecto se presenta como una apuesta a la siderurgia sostenible en el norte argentino, combinando innovación tecnológica con cuidado del medio ambiente.

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Provincia, Horacio Cosenza, informó a medios locales que Fermosa Biosiderúrgica, en la ciudad de Formosa, generará aproximadamente 180 puestos de trabajo. En Matacos, donde funcionará el Parque Industrial carbonero que abastecerá de carbón a la planta, se crearán alrededor de 200 empleos. Cosenza agregó que se prevé que la empresa comience a operar en marzo o abril de este año.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el proyecto no solo disminuirá la dependencia de importaciones, sino que también generará empleos directos e indirectos, ofreciendo “oportunidades laborales que impulsan la economía local”.