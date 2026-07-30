El héroe mundialista Vozinha busca conservar su apodo en su nueva etapa en Chile

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs Cabo Verde - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EEUU - 21 de junio de 2026. Vozinha, de Cabo Verde, tras el partido

El club ​chileno Colo-Colo está solicitando permiso para que su nuevo fichaje, Vozinha, pueda utilizar su apodo futbolístico en la camiseta cuando ‌debute con el equipo, como ‌se espera, a finales de este mes, pese a que la normativa del país sudamericano lo prohíbe.

El guardameta de 40 años fue una de las sensaciones de Cabo Verde en el Mundial y, tras sus actuaciones con el pequeño país insular y la fama internacional que alcanzó en Instagram, está a punto de firmar un ​contrato de seis meses ⁠con Colo-Colo.

Sin embargo, las reglas de la Liga de Primera no ‌permiten a los jugadores utilizar apodos en sus ⁠camisetas. "Para la identificación personal de los jugadores ⁠se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm ⁠de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre", según ​el reglamento del torneo.

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La normativa también prohíbe expresamente ‌el uso de apodos.

YA SE HAN ‌PERMITIDO EXCEPCIONES

"No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el ⁠caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación", continúa el reglamento.

No obstante, ​la Asociación ‌Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) ya ha autorizado excepciones anteriormente, y Colo-Colo confía en que permita al veterano guardameta, cuyo verdadero nombre es Josimar José Évora Dias, utilizar Vozinha, como lo hizo durante el Mundial.

"Tenemos esa problemática. Conversé ⁠con la gente de la ANFP y mostraron buena disposición. Hay un Consejo de Presidentes que ya fue llamado para el día viernes", dijo el miércoles a periodistas el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa.

"He hablado con varios presidentes de Primera A y me han mostrado su disposición favorable para poder dar la posibilidad de que Vozinha debute con el nombre ‌de Vozinha, tomando en cuenta que lo hizo en el evento más importante del mundo, que es el Mundial."

El apodo Vozinha, que significa "abuelita" en portugués, se lo pusieron los niños mayores cuando era pequeño porque lloraba después de perder partidos de fútbol callejero y se marchaba ‌enfadado a casa de sus abuelos, con quienes vivía.

Está previsto que Vozinha llegue el jueves a Santiago tras haber recibido una oferta por seis meses, ‌añadió Mosa.

El acuerdo ⁠también incluye una opción para prolongar su estancia otros 12 meses.

El último equipo de Vozinha fue el Chaves, ​de la segunda división portuguesa, aunque también ha jugado en clubes de Angola, Chipre, Moldavia y Eslovaquia.

Con información de Reuters