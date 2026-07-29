¿Qué fue de la vida de Jack Doohan tras salir de Alpine?

La llegada de Franco Colapinto a Alpine marcó uno de los movimientos más comentados de la temporada 2025 de Fórmula 1. El piloto argentino reemplazó a Jack Doohan, quien apenas había disputado seis Grandes Premios como titular antes de perder su asiento. A poco más de un año de aquel cambio, el australiano sigue ligado al automovilismo de primer nivel, aunque lejos de la grilla de la máxima categoría y con la misión de reconstruir su carrera.

Hijo del quíntuple campeón mundial de motociclismo Mick Doohan, Jack construyó una destacada trayectoria en las categorías promocionales. Tras sus pasos por la Fórmula 3, donde terminó como subcampeón en 2021, dio el salto a la Fórmula 2. Allí consiguió seis victorias entre 2022 y 2023 y cerró su última temporada en la categoría con un meritorio tercer puesto, resultados que le abrieron definitivamente las puertas de Alpine.

Después de desempeñarse como piloto de reserva durante dos temporadas, Doohan debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 y fue confirmado como compañero de Pierre Gasly para el campeonato 2025. Sin embargo, su estreno como titular estuvo lejos de ser el esperado. Entre accidentes, sanciones y un Alpine poco competitivo, el australiano no logró sumar puntos en las seis primeras fechas del año y quedó rápidamente bajo presión.

En ese contexto apareció la figura de Franco Colapinto. Alpine decidió apostar por el argentino a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, inicialmente con un esquema de evaluación por cinco carreras. Finalmente, el rendimiento del bonaerense convenció a la escudería francesa, que mantuvo el cambio y dejó a Doohan nuevamente como piloto de reserva durante el resto de la temporada.

La relación entre ambas partes terminó de cerrarse a comienzos de 2026. Alpine anunció la rescisión de mutuo acuerdo del contrato que unía al australiano con el equipo para que pudiera buscar nuevas oportunidades deportivas, poniendo punto final a una etapa que había comenzado varios años antes dentro de la academia de jóvenes talentos de la escudería.

Lejos de quedarse sin actividad, Doohan encontró rápidamente nuevos desafíos. El australiano fue incorporado por Haas como piloto de reserva para la temporada 2026, una función que le permite mantenerse dentro del paddock de la Fórmula 1, participar en el desarrollo del monoplaza y estar disponible ante cualquier eventualidad durante el campeonato.

Al mismo tiempo, decidió ampliar su experiencia deportiva compitiendo en la European Le Mans Series con Nielsen Racing, dentro de la categoría LMP2. Además, también realizó pruebas en la Super Formula japonesa, dos campeonatos que históricamente sirvieron como plataforma para pilotos que buscan mantenerse en ritmo mientras esperan una nueva oportunidad en la Fórmula 1.

Con apenas 23 años, Doohan todavía tiene margen para relanzar su carrera. Su paso por Alpine fue mucho más breve de lo imaginado, pero su recorrido en categorías formativas y su continuidad dentro del ambiente de la Fórmula 1 mantienen viva la posibilidad de un regreso. Mientras Colapinto intenta consolidarse como titular, el australiano trabaja desde otro lugar, convencido de que una segunda oportunidad en la máxima categoría todavía puede llegar.