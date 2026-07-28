La histórica golosina argentina que conquistó Bangladesh gracias a Messi

La golosina argentina que conquistó Bangladesh gracias a Messi.

La pasión de Bangladesh por Lionel Messi y la Selección Argentina volvió a demostrar que el fútbol puede ir mucho más allá de la cancha. Esta vez, el entusiasmo de millones de hinchas se transformó en una oportunidad comercial para una de las golosinas más emblemáticas del país. Mantecol ya se vende en el mercado bangladesí, en una apuesta que busca consolidar la presencia argentina en una de las economías más pobladas del mundo.

La empresa Georgalos, propietaria de la tradicional marca, concretó el envío del primer cargamento hacia Daca -capital de Bangladesh- después de recorrer más de 17.000 kilómetros desde Argentina. El desembarco forma parte de una estrategia que nació a partir del fuerte vínculo generado entre ambos países durante el Mundial de Qatar 2022, cuando los hinchas bangladesíes sorprendieron al mundo por su incondicional apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por qué Georgalos envió un cargamento de Mantecol a Bangladesh

Bangladesh cuenta con alrededor de 177 millones de habitantes, lo que lo ubica entre los países más poblados del planeta. El objetivo de Georgalos es instalar la marca de manera permanente y alcanzar una parte significativa de ese mercado mediante acuerdos con importadores y distribuidores locales, con presencia tanto en grandes supermercados como en los tradicionales comercios de barrio.

Uno de los pasos fundamentales para concretar la operación fue obtener la certificación Halal, indispensable para comercializar alimentos en países de mayoría musulmana. Si bien el Mantecol guarda ciertas similitudes con el halva, un dulce ampliamente consumido en esa región, la empresa debió adaptar sus procesos para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades locales. Esa certificación también facilitará futuras exportaciones hacia otros mercados islámicos.

Bangladesh cuenta con alrededor de 177 millones de habitantes, lo que lo ubica entre los países más poblados del planeta.

La expansión coincide, además, con un fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Argentina y Bangladesh. Desde la reapertura de la embajada argentina en Daca en 2023, las relaciones bilaterales ganaron impulso y el intercambio comercial mostró un crecimiento sostenido. De acuerdo con datos oficiales del Indec, las exportaciones argentinas hacia ese destino prácticamente se duplicaron entre 2022 y 2025, impulsadas principalmente por productos agroindustriales.

En ese contexto, el desembarco de Mantecol podría convertirse en el primer paso para que otras marcas nacionales también busquen posicionarse en ese mercado. Empresas como Arcor, Havanna, Marolio y Piporé ya analizan oportunidades de expansión, alentadas por el reconocimiento que hoy tienen los productos argentinos gracias al fenómeno futbolístico.

Para Georgalos, además, la iniciativa representa un nuevo capítulo en la historia de la compañía. Fundada en 1940 por el inmigrante griego Miguel Georgalos, la empresa recuperó la marca Mantecol en 2022, luego de más de dos décadas en manos de la multinacional Mondelēz. Desde entonces, la firma, hoy dirigida por la tercera generación de la familia, reforzó su estrategia de internacionalización y busca incrementar el peso de las exportaciones dentro de su negocio.