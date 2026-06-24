Dónde queda Bangladesh, mapa y ubicación: por qué son tan fanáticos de la Selección Argentina

Bangladesh celebra un gol de Argentina durante el Mundial de Qatar 2022. (Crédito de foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

El fútbol tiene misterios que la geografía no puede explicar, pero la historia sí. A más de 17,000 kilómetros de Buenos Aires, la selección argentina tiene un segundo hogar insospechado pero incondicional. En Bangladesh, un país del sur de Asia con 166 millones de habitantes, la pasión por la camiseta albiceleste desafía cualquier lógica de fronteras, transformando cada partido en una verdadera fiesta nacional con banderas gigantes, calles colmadas y pantallas en su capital, Daca.

Geografía, cultura y la identidad de una nación

Bangladesh se ubica en el sur de Asia, casi por completo rodeado por la India y con una pequeña frontera con Myanmar, extendiéndose a lo largo de 147,570 kilómetros cuadrados. Su geografía está fuertemente marcada por el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra, lo que convierte a sus tierras en llanuras sumamente fértiles pero propensas a las inundaciones.

Culturalmente, es una nación rica y diversa; la gran mayoría de la población practica el Islam, y el bengalí es el idioma oficial que cohesiona su fuerte identidad nacional, la cual defienden con orgullo tras un pasado complejo de divisiones territoriales.

¿Por qué nació la pasión albiceleste en Bangladesh?

Para entender este fervor hay que retroceder a las heridas del colonialismo británico. Durante su época como colonia, la región sufrió la "gran hambruna de Bengala" en 1943 bajo el gobierno de Winston Churchill, un hecho que costó la vida de más de tres millones de personas y dejó un profundo resentimiento en el pueblo, que logró su independencia definitiva en 1971. El fútbol se encargaría de canalizar esa memoria colectiva el 22 de junio de 1986, durante el Mundial de México.

Ese día, Diego Armando Maradona inmortalizó los dos goles más famosos de la historia frente a Inglaterra. A miles de kilómetros de distancia, la sociedad de Bangladesh vio en la victoria argentina una especie de justicia poética y una reivindicación simbólica frente a su antiguo opresor.

Maradona se transformó inmediatamente en un héroe nacional. Esta devoción mítica no se apagó con su retiro, sino que encontró una continuidad perfecta en la figura de Lionel Messi, quien incluso visitó el país en 2011 para un partido amistoso, y estalló a escala global en el Mundial de Qatar 2022, demostrando que este amor incondicional sigue vivo de generación en generación. Ahora, en el Mundial 2026 en Norteamérica, el pueblo asiático vuelve a alentar por Argentina.