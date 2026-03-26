Tragedia en Bangladesh: cayó un micro al río y hay 26 muertos

Había 50 personas a bordo.

Un colectivo que transportaba a más de 50 personas cayó a un río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador y se hundió. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y, según informaron las autoridades locales, se registraron 26 muertos, mientras que otros pasajeros nadaron y lograron salvarse.

El vehículo cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de la capital, Daca, indicó el bombero Dewan Sohel Rana al The Daily Star. El rodado se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, lo que coincidió con la vuelta de las personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr. El micro embarcaba en un ferry en Daulatdia.

La caída del colectivo quedó documentada en un video que no tardó en viralizarse en redes sociales. Allí se ve cómo cayó el vehículo, que terminó completamente tapado de agua en cuestión de segundos.

Al operativo se sumó una embarcación de rescate a última hora y sacó del agua al micro, mientras que los rescatistas trabajaron durante toda la noche para recuperar los cuerpos. Por su parte, el Comisionado Auxiliar y Magistrado Ejecutivo de Rajbari, Md Hafizur Rahman, informó que la administración del distrito está proporcionando 25.000 takas (moneda de Bangladesh) a cada familia en duelo y 15.000 takas a cada uno de los heridos.

¿Por qué se cayó el micro al río en Bangladesh?

Por razones que aún se investigan, el micro que circulaba por la dársena del puerto donde atracan los ferrys para cruzar el río se desvió algunos metros de su curso a gran velocidad. El chofer intentó girar hacia un costado, pero por el peso y la inercia siguió directo hacia el río. De esta manera, cayó a la vista de toda la gente que esperaba embarcar.

Sultana Akhter, la jefa de gabinete local, confirmó este jueves que "al menos 26 personas murieron" en el accidente. Varios de los cuerpos debieron ser rescatados por prefectos y buzos especializados del río y del interior del micro. Si bien el operativo de rescate comenzó el mismo miércoles por la tarde, las fuertes corrientes y las lluvias de la noche interrumpieron las labores de rescate, se reanudaron a media mañana del jueves.

Los cuerpos fueron entregados este jueves a las familias para que puedan despedirse de ellos, realizar autopsias y llevar adelante las tradicionales ceremonias de inhumación. Hasta el momento, las autoridades no aclararon si aún había personas desaparecidas. Entre las víctimas fatales había 11 mujeres y cinco niños.