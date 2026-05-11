La IA Gemini detalló cómo sería un tren bala que conecte Buenos Aires con la costa atlántica.

La idea de un tren bala que conecte la Ciudad de Buenos Aires con la costa atlántica, especialmente con Mar del Plata, siempre generó expectativa. Ahora, gracias a las imágenes creadas por inteligencia artificial, podemos imaginar cómo sería este tren de alta velocidad que podría transformar el turismo y los viajes en Argentina.

Según las representaciones digitales, este tren de última generación alcanzaría una velocidad de crucero de 295 km/h. Los pasajeros disfrutarían de un viaje silencioso y veloz, contemplando los paisajes de la Pampa a través de amplios ventanales panorámicos, combinando confort y tecnología de punta.

Este avance permitiría reducir el tiempo de viaje de unas seis horas en los trenes convencionales a apenas 1 hora y 30 minutos para un recorrido de casi 400 kilómetros. Así, se facilitarían escapadas de ida y vuelta en el día, potenciando el turismo de corta duración y optimizando el tiempo para quienes viajan por negocios.

Si bien el proyecto aún es conceptual, la experiencia en Europa y Asia indica que este tipo de servicios suelen tener un costo premium. El boleto podría equipararse al precio de un vuelo nacional o de un micro ejecutivo, orientado tanto a turistas que valoran la comodidad como a profesionales que necesitan desplazarse rápido.

Así sería el tren bala entre Buenos Aires y Mar del Plata, según la IA Gemini.

El recorrido comenzaría en una estación adaptada en Plaza Constitución, en Buenos Aires, y finalizaría en una moderna estación Ferroautomotora en Mar del Plata. Además, el diseño contempla paradas en ciudades estratégicas como Chascomús y Dolores, para ampliar su alcance regional.

Para hacer realidad esta obra, se requeriría una inversión en infraestructura sin precedentes. No alcanza con adquirir trenes modernos, sino que es necesario realizar importantes trabajos de ingeniería civil.

Obras fundamentales para el tren bala a Mar del Plata, según la IA

Construcción de vías exclusivas, rectas y sin curvas pronunciadas para soportar la alta velocidad.

Electrificación completa mediante un sistema de catenarias de alta tensión a lo largo de todo el trayecto.

Eliminación total de pasos a nivel, reemplazándolos por viaductos, puentes y túneles para evitar accidentes a casi 300 km/h.

Implementación de sistemas de señalización y seguridad avanzados, como el estándar europeo ERTMS, que permite la frenada automática ante cualquier obstáculo.

Así sería el tren bala entre Buenos Aires y Mar del Plata, según la IA Gemini.

Este megaproyecto podría cambiar el mapa turístico y de transporte argentino, acercando la costa a la capital en tiempo récord y ofreciendo una alternativa moderna y eficiente. Sin embargo, su concreción dependerá de la voluntad política y la capacidad de inversión para afrontar un desafío de esta magnitud.