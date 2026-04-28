Mar del Plata es la ciudad que miles de argentinos eligen cada año para sus vacaciones de verano por su variedad de playas, ofertas teatrales y gastronomía de autor. Este año, volvió a posicionarse en el mapa mundial tras ser nominada a los World Travel Awards 2026, una premiación que reconoce a todo el espectro del sector de viajes y turismo.

En la edición 2025, Machu Picchu (Perú) fue elegida como la Principal Atracción Turística del Mundo, Chile como Mejor Destino de Aventura y Maldivas como Mejor Destino Líder Mundial. Este año, Mar del Plata compite en la categoría de principal destino de playa sudamericana con Fernando de Noronha y Río de Janeiro, Brasil; Islas Galápagos, Ecuador; Máncora, Piura, Perú; Isla Margarita, Venezuela; y San Andrés, Colombia.

Las categorías que votarán profesionales del sector, el público en general y los medios de comunicación también incluyen aviación, destinos, hoteles y complejos turísticos, atracciones turísticas, alquiler de coches, agencias de viajes y operadores turísticos.

Los "Oscar del turismo"

El evento de este año se realizará el 27 de septiembre en Maldivas, donde se reunirán los líderes de la industria turística de toda la región en una fecha que coincide con el Día Mundial del Turismo. La premiación se lleva adelante desde 1993 y busca reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística.

Mar del Plata tiene por delante un desafío complicado, ya que deberá pasar la selección con sus pares sudamericanos para ingresar a una vidriera internacional donde competirán algunos de los lugares más destacados del mundo.

Sin embargo, la ciudad balnearia se diferencia de sus competidores locales porque logró construir una propuesta que trasciende el verano con sus eventos culturales, espectáculos y propuestas deportivas y una oferta gastronómica que va en crecimiento año a año.

Además, destaca por su accesibilidad y un perfil familiar que la posicionaron como una opción competitiva frente a otros destinos internacionales que suelen ser más exclusivos o de difícil acceso.

Los mejores hoteles de la Argentina en 2026

Además de la mejor playa, nuestro país compite en varios categorías, entre ellas el mejor hotel de la Argentina con la participación de Gran Meliá Iguazú (Misiones) y Casa Lucia Member of Meliá Collection (Ciudad de Buenos Aires).

En esta edición, Gran Meliá Iguazú fue nominado en cuatro categorías: Mejor Resort de Sudamérica 2026, Mejor Hotel de Argentina, Mejor Resort de Argentina 2026, Mejor Suite de Argentina 2026 y Mejor Hotel Verde de Sudamérica 2026. Ana Goti, gerente general del hospedaje, destacó que “estas nominaciones tienen un significado muy especial porque reflejan el trabajo constante de un equipo que pone dedicación y pasión en cada detalle".

Por su parte, el hotel Casa Lucia Member of Meliá Collection fue nominado por segunda vez consecutiva como Mejor Hotel de Argentina 2026, categoría en la que resultó ganador en la edición anterior, consolidando así su posicionamiento dentro de la hotelería de lujo en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Cardenal, su gerente general, destacó que la nueva nominación "habla de un proyecto que logró consolidarse muy rápido, con una propuesta clara y una identidad muy marcada".

La principal atracción turística de Sudamérica

Otra de las categorías en las que participa nuestro país es la Principal Atracción Turística de Sudamérica, en la que las Cataratas del Iguazú y el Glaciar Perito Moreno representan a la Argentina. Los otros destinos con los que compite son: