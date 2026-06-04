Jorge Macri apuntó contra Kicillof y la Provincia: "Vamos a ser un muro contra la barbarie"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, arremetió este miércoles contra la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires al declarar que "si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden", su gobierno va "a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof".

La frase de uno de los tantos conceptos que vertió Macri en el marco del acto de la graduación de una nueva camada de policías de la Ciudad.

"En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado la gente honesta, los porteños de bien; y del otro, los que deciden vivir al margen de las normas", aseveró al tiempo que recalcó que los 650 nuevos efectivos policiales que se suman a la fuerza llegan para aumentar y reforzar la presencia en las calles de la ciudad. Y subrayó que, especialmente, trabajarán en los barrios de la Capital linderos con los límites del conurbano bonaerense.

Además, en su discurso brindado en la ceremonia de graduación de los efectivos, Macri sostuvo que la Policía de la Ciudad tiene absoluto respaldo en su accionar. "Acá no hay espacio para la duda, al delito se lo persigue en cada metro cuadrado de la Ciudad, acá no hay zonas liberadas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”, expresó.

Por eso, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "es con ley y es con orden" que se trabaja porque “acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar” "Los que crean que pueden entrar a delinquir a la Ciudad y volver a sus casas están equivocados", dijo y agregó: "Para que los que tengan miedo sean los delincuentes y no las personas de bien. Hay que cuidar la vida, la seguridad, la propiedad privada y la libertad de los porteños”.

Su festejo por los desalojos

Por último, Macri realzó el rol policial en tareas de desalojo de viviendas ocupadas, sobre todo en barrios como Balvanera, uno de los que más operativos tiene. Además, celebró el desmantelamiento de los manteros.