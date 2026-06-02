Jorge Macri criticó a Milei por la caída del consumo en CABA: "Muy tenso"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió este martes que la actividad económica en las grandes ciudades está "muy tensa y compleja", y le pidió al Ejecutivo nacional "encontrar un camino de consumo y desarrollo" para los centros urbanos "donde no está Vaca Muerta ni el litio". También aseguró que "hay una clase media que esta buscando más Estado", al ejemplificar con una suba del 30% de la demanda de la salud pública en su distrito.

"Hay una macroeconomía ordenada, no hay duda, pero el consumo de las grandes urbes está muy tenso. Acabamos de cerrar la recaudación de ingresos brutos con niveles de una caída interanual importante, volvimos a niveles de marzo", dijo Macri en diálogo con Infobae.

Para el alcalde porteño "hay dos realidades muy marcadas" entre los números de la macroeconomía y los del bolsillo de las familias en las ciudades. "Los números macros son innegables, los logros que tuvo los acompañamos, pero va siendo tiempo de encontrar un camino de consumo y desarrollo para estos lugares donde vive mucha gente, no solo para los lugares estratégicos del país", remarcó.

Macri se quejó de que la caída interanual de recaudación por ingresos brutos fue de "aproximadamente el 10%" y la calificó como "muy fuerte" para su distrito. "La realidad es que la actividad económica en las grandes urbes donde no está Vaca Muerta, el litio ni ocurren las inversiones privada, está compleja y tensa", señaló.

El jefe de Gobierno porteño también detalló esta situación se cruza con "un aumento en la salud pública de un 30% en dos años" del gobierno de Javier Milei. "Eso demuestra que hay una clase media que está buscando más Estado, un Estado como el de la ciudad, que está ordenado, pero con un estrés de ingresos porque cae el consumo", lanzó.

Coincidencias con Milei

Pese a sus críticas, Macri aseguró que las relaciones de su distrito y el PRO con el Gobierno de Milei "son buenas, como tienen que ser". "Cada vez que hay alguna gran marcha estamos juntos dando seguridad para que la gente pueda circular. Bien, es un buen momento", apuntó.

Consultado sobre cómo será el vínculo durante el próximo año electoral 2027, planteó: "Es muy difícil decir si se va a mantener esta relación, en Argentina un año es una eternidad. El foco tenemos que ponerlo en gobernar, te elijen por los hechos concretos de gestión".

Por otro lado, Macri fue preguntado sobre la decisión de la senadora Patricia Bullrich no acatar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, ordenado por Milei. "No lo sé. No hablo con ella habitualmente. Hoy en día no estoy hablando mucho con ella. Es más una pregunta para ella que para mi, yo estoy cómodo en mi rol", deslizó.