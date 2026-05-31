Casas flotantes: la nueva opción para una vivienda económica

Cómo son las nuevas casas flotantes.

El aumento constante del precio de la vivienda y el agotamiento del auge de las casas prefabricadas dejaron espacio para una opción poco convencional que empieza a llamar la atención: las casas flotantes. Lo que antes era visto como un lujo turístico, como dormir frente a un río, mar o lago, comienza a consolidarse como una alternativa residencial compacta, móvil y económica.

En Europa ya existen modelos de tiny houses adaptados para plataformas flotantes, con superficies cercanas a 32 metros cuadrados y precios que parten desde los 30.000 dólares. Esta cifra compite directamente con muchas casas prefabricadas instaladas en terrenos rurales, pero con la ventaja de eliminar el costo del suelo, uno de los mayores obstáculos para acceder a la vivienda.

Este formato es viable, cómodo y tiene demanda real. Estas viviendas suelen contar con un diseño eficiente que incluye un salón-cocina integrado, baño completo y uno o dos dormitorios, pensados para ubicarse en dársenas o aguas tranquilas. Los catálogos de fabricantes náuticos y plataformas especializadas presentan casas flotantes de entre 30 y 60 m², con materiales resistentes a ambientes marinos y terrazas exteriores que amplían el espacio habitable durante el verano.

En varios países ya se experimentó el boom de las tiny houses sobre ruedas y casas modulares en campings y glampings, posee un ecosistema industrial y comercial que podría facilitar la transición hacia estas viviendas acuáticas. Empresas con experiencia en fabricar estructuras pequeñas y personalizables, ahora pueden adaptar sus productos para colocarlos sobre pontones flotantes.

Además, la tecnología aplicada a estos módulos es cada vez más sofisticada y adaptada a climas húmedos. Incluyen aislamientos especiales, depósitos de agua, sistemas solares o baterías y soluciones de anclaje más accesibles gracias al mercado europeo.

Los fabricantes que ofrecen tiny houses en tierra por unos 30.000 dólares adaptan esos interiores a bases flotantes, ofreciendo ventanas panorámicas, cocinas equipadas, baños compactos y climatización, junto con la gran ventaja de una terraza al nivel del mar o del río, algo imposible en una vivienda prefabricada en un terreno común.

Las desventajas de las casas flotantes

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Depende de cada país la regulación para poder instalar estas viviendas. Las autoridades portuarias y las confederaciones hidrográficas controlan quién puede ocupar un amarre, qué tipo de embarcación se permite y con qué fines. En muchos casos, las casas flotantes se consideran embarcaciones que no navegan, por lo que están sujetas a normativas de navegación en puertos y embalses que pueden prohibir la residencia permanente.

Esto implica que el futuro de las casas flotantes como vivienda no depende solo de su precio accesible, sino también de la disposición de cada puerto o administración para autorizar este tipo de ocupación. Aun así, el contexto actual les juega a favor.