Cerró una histórica metalúrgica por la crisis económica

Cerró una histórica metalúrgica por la crisis.

Producto de la crisis económica que atraviesa el país por las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, una histórica metalúrgica cerró sus puertas dejando en la calle a todos sus empleados.

Se trata de Menghi SRL., una empresa de Paraná, Entre Ríos, con más de 50 años de historia. Su dueño explicó que esta decisión se debe a la fuerte caída de las ventas, un mal que enfrenta toda la industria nacional y apuntó contra el gobierno libertario.

"Debido a la caída de las ventas, resultado de esta política económica implementada por el gobierno actual, y al crecimiento de los gastos, es imposible mantener en pie nuestra empresa, que venimos manejando desde hace más de 50 años los cuatro hermanos", disparó José Menghi, dueño de la empresa ubicada en Brasil y avenida Almirante Brown, al medio Uno Entre Ríos.

Además de criticar las políticas del gobierno de Javier Milei, detalló que las ventas cayeron un 50 por ciento y que eso sumado al aumento de los costos hizo que tenga que cerrar. "Con la edad que tenemos no estamos para seguir remándola más tiempo, por ello decidimos bajar los brazos. No le debemos a nadie, pero ya no damos más", remarcó el dueño de la planta dedicada al rubro metalúrgico, la construcción y la comercialización de materiales.

Qué pasará con los trabajadores de la metalúrgica tras el cierre

"Hemos pasado por todas las crisis, como el corralito, los federales, la pandemia, pero hoy se nos hace muy difícil seguir y por eso habíamos decidido cerrar", sumó Menghi en otra entrevista, en este caso a Elonce.

En esa línea, agregó: "Las ventas nos bajaron un 50%, el poder adquisitivo de la gente bajó y hoy prioriza la comida, tiene todas las tarjetas de crédito al rojo vivo. Todo hace que haya muchas obras de construcción paradas. Nosotros dependemos mucho de ese sector porque vendemos hierro para techos, rejas, portones y estructuras".

"Los márgenes son muy chicos, si el dólar oficial está $1450 el viernes y el lunes baja a $1415 ya estamos complicados. Hemos pasado situaciones difíciles muchas veces, pero eran cíclicas; ahora está durando bastante. Los trabajadores que están en la planta también están tristes porque se quedan sin trabajo", sumó.

Tras el cierre, los 10 trabajadores de Menghi SRL. se quedaron sin su fuente de ingresos. Desde la empresa recalcaron que "es primordial indemnizar a los empleados" y que buscan cerrar esta etapa "de la mejor manera posible". Existe una posibilidad que el hijo pueda hacerse cargo de la empresa, pero por el momento es sólo una esperanza, mientras tanto la noticia golpea a toda la ciudad que se despide de una fábrica con medio siglo de historia.