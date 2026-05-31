La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa, en Lima

La ​candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez a una semana del balotaje presidencial ‌en Perú, con un ‌alto número de indecisos que anticipan un apretado final, dijeron el domingo dos encuestas.

Fujimori, considerada como pro-mercado, obtendría un 38% y Sánchez, que plantea un Estado mas intervencionista, un 35% en el balotaje del 7 de junio, según el sondeo de Ipsos realizado entre el 29 y 30 de mayo y ​publicado en el ⁠diario local Perú 21.

El apoyo a Fujimori se redujo ‌un punto porcentual frente al sondeo previo de ⁠Ipsos, mientras que Sánchez mantuvo el ⁠mismo respaldo en la encuesta que tiene un margen de error de +/-2,8%.

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En tanto, el número que no votarían por ninguno o anularía ⁠la boleta de sufragio aumentó un punto porcentual ​a 27%, señaló la encuesta, la última ‌que se puede publicar dentro del ‌país según las normas electorales a una semana de ⁠una elección.

"La gran incógnita en la última semana es qué harán los indecisos o los que declaran que piensan votar en blanco o viciado", dijo el presidente ejecutivo de Ipsos, ​Alfredo Torres. "La ‌lógica del mal menor será la que en última instancia defina al presidente del Perú para el periodo 2026-2031", agregó.

En otra encuesta, realizada entre el 26 y 30 de mayo por la firma Datum Internacional, ⁠mostró a Fujimori con un 39,8% en las intenciones de voto, mayor al 39,5% en un sondeo anterior; mientras Sánchez disminuyó levemente a 35,9%, desde un 36,1%, dijo la investigación publicada en el diario El Comercio.

"A una semana de las elecciones, el dato más llamativo es el tamaño del voto blanco y viciado. Ambos ‌suman 24,9%, una cifra extraordinariamente alta", dijo Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional. La distancia entre Fujimori y Sánchez "se encuentra dentro del rango del empate estadístico", señaló.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, que postula por cuarta vez, ganó la primera ronda electoral ‌del 12 de abril con un 17,18% de votos, mientras que Sánchez, aliado del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, logró el segundo ‌lugar por un ⁠escaso margen al obtener un 12,03%.

Ambos candidatos realizarán un debate más tarde el domingo.

Para los sondeos, ​Ipsos entrevistó a 1.204 personas y Datum Internacional a 1.501 personas; y la investigación tiene un nivel de confianza de 95%, según informaron ambas encuestadoras.

Con información de Reuters