De Córdoba al mundo: Gastón Locampo pisa fuerte en el pop latino y estrena "Muévelo"

La escena del pop latino contemporáneo tiene un nuevo nombre que empieza a pisar fuerte a fuerza de sensibilidad melódica y composiciones emocionales. Se trata de Gastón Locampo (nombre artístico de Gastón Lo Cascio Ocampo), un cantante y compositor oriundo de Córdoba que viene construyendo una identidad artística propia y sólida, combinando sus raíces locales con una proyección internacional cada vez más evidente.

Su vínculo con la música no es nuevo. A los cinco años ya pisaba un estudio de televisión para interpretar una canción de Rubén Rada, marcando el inicio de un camino que luego se nutrió del rock nacional y el pop global, con influencias que van desde Gustavo Cerati y Soda Stereo hasta The Beatles y Bruno Mars. Tras consolidar su experiencia en el formato televisivo —siendo finalista de La Estrella del Cover y participando en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina ante un jurado integrado por Lali Espósito, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti—, Locampo volcó toda su energía a su proyecto solista.

Con un catálogo que ya cuenta con canciones como Arena y El Chico del Tren, el cordobés acaba de dar un salto clave con el lanzamiento de Muévelo, su nuevo single distribuido en todas las plataformas digitales. El tema se presenta como una propuesta pop latina fresca inspirada en el verano, la libertad y la celebración de los vínculos humanos.

Para este track, Locampo unió fuerzas con un equipo de primer nivel: la canción fue compuesta junto a Mariano Di Gioia (“Keiny”), Franco Andrés Galfre (“Franke”) —quien también estuvo a cargo de la producción, mezcla y mastering— y Homero Gallardo, guitarrista y productor nominado al Latin Grammy. Además, el single cuenta con arreglos de violín del chileno Charly Soul.

Dividiendo su presente entre la producción audiovisual en Latinoamérica y el circuito independiente de Miami, Locampo atraviesa una etapa de fuerte expansión, demostrando que el pop federal tiene herramientas de sobra para exportar su talento al mundo.