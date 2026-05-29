Por qué Khvicha Kvaratskhelia no juega el Mundial 2026

El futbolista se queda afuera.

Khvicha Kvaratskhelia es, desde hace varias temporadas, uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. El extremo georgiano brilló primero en Napoli, donde fue pieza clave para la obtención de la histórica Serie A italiana en 2023, y luego dio el salto definitivo al Paris Saint-Germain, club en el que terminó de consolidarse como una estrella internacional. Con velocidad, gambeta y una enorme capacidad para definir, el atacante de 25 años se convirtió en uno de los jugadores más admirados de Europa.

Sin embargo, pese a atravesar uno de los mejores momentos de su carrera y llegar al Mundial 2026 como figura absoluta del PSG, Kvaratskhelia no estará presente en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su ausencia es una de las más importantes, al ser considerado uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad.

La razón por la que Khvicha Kvaratskhelia no juega el Mundial 2026

El motivo por el que Khvicha Kvaratskhelia no juega el Mundial 2026 no tiene relación con lesiones ni decisiones personales: Georgia, su selección, quedó eliminada en las Eliminatorias Europeas y no logró clasificar al torneo. El conjunto georgiano integró el Grupo E de las Eliminatorias UEFA junto a España y Turquía, dos selecciones que terminaron quedándose con los boletos a la próxima Copa del Mundo. Georgia apenas sumó tres puntos en seis partidos y finalizó en la tercera posición, muy lejos de poder pelear seriamente la clasificación directa. Además, tampoco consiguió acceder al repechaje mediante el ranking de la Nations League, una vía alternativa que mantenía con vida a varios seleccionados europeos.

La eliminación resultó especialmente dolorosa porque Georgia venía de protagonizar uno de los momentos más importantes de su historia reciente: la clasificación a la Eurocopa 2024, el primer gran torneo internacional disputado por el país. Aquella campaña había despertado ilusión y expectativa alrededor de una generación liderada justamente por Kvaratskhelia y el arquero Giorgi Mamardashvili. Sin embargo, el equipo no logró sostener ese crecimiento en las Eliminatorias mundialistas y terminó quedando rápidamente relegado.

El volante es una gran ausencia de la copa.

A nivel individual, el presente del atacante contrasta con la realidad de su selección. En el PSG se transformó en una de las principales armas ofensivas del equipo y conformó un tridente de lujo junto a Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Durante la temporada 2025/26 acumuló goles, asistencias y actuaciones determinantes tanto en la liga francesa como en la UEFA Champions League. Ese nivel hizo que muchos especialistas lo ubicaran entre los mejores futbolistas que se perderán el Mundial 2026.

Otras grandes ausencias en la Copa del Mundo

La ausencia de Kvaratskhelia no será la única de peso en la próxima Copa del Mundo. Otras figuras internacionales como Robert Lewandowski, Jan Oblak, Victor Osimhen, Ademola Lookman y Dominik Szoboszlai tampoco estarán presentes debido a la eliminación de sus respectivas selecciones. Aun así, el caso del georgiano sobresale por el enorme impacto que tiene actualmente en el fútbol europeo y porque muchos imaginaban que podía ser una de las grandes figuras del certamen.

De esta manera, el Mundial 2026 perderá a uno de los talentos más espectaculares del momento. Mientras las principales potencias se preparan para competir en Norteamérica, Kvaratskhelia deberá mirar el torneo desde afuera, esperando que Georgia pueda volver a crecer y soñar con una clasificación histórica en el futuro.