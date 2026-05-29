Intervención de Formosa: Francisco Paoltroni no logró apoyo de su bloque y el proyecto se desploma

Cada vez más aislado dentro de La Libertad Avanza y con crecientes cuestionamientos en Formosa, el senador nacional Francisco Paoltroni no logró reunir respaldo político para avanzar con el proyecto que impulsa la intervención federal de la provincia gobernada por Gildo Insfrán. La iniciativa, presentada formalmente en el Senado, no será tratada en las próximas reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales y quedó virtualmente congelada por falta de apoyo incluso dentro del oficialismo.

El propio lanzamiento del proyecto dejó expuesta la debilidad política de la propuesta. Durante la presentación realizada el 19 de mayo en el edificio Anexo del Senado, apenas participaron cinco legisladores, en un bloque libertario que cuenta con 21 integrantes. La actividad además estuvo atravesada por una nueva polémica luego de que Paoltroni acusara públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de impedirle utilizar el Salón Azul del Congreso, una de las salas de mayor capacidad del Senado.

La disputa rápidamente escaló a redes sociales y derivó en cruces entre dirigentes libertarios y aliados provinciales. Incluso la referente formoseña Gabriela Neme calificó a Villarruel como una “kuka cruel” y denunció un supuesto acto de censura, versión que posteriormente fue desmentida desde el Senado.

Sin embargo, el mayor problema para Paoltroni no fue el conflicto institucional sino la falta de respaldo político dentro de su propio espacio. La ministra de Seguridad y presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, tampoco acompañó la iniciativa y pidió postergar cualquier tratamiento parlamentario. En ese marco, el proyecto no será incluido en la agenda inmediata de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto.

Según trascendió, dentro del oficialismo no existe voluntad política de avanzar con una intervención federal sobre Formosa. Cerca del espacio reconocen que la propuesta carece de consenso y consideran inviable intervenir una provincia donde Insfrán mantiene un fuerte respaldo electoral. “Es una locura: Insfrán ganó con el 80% de los votos y no podemos tomar control de la provincia”, señalaron desde sectores libertarios.

También existen cuestionamientos vinculados al impacto político, institucional y económico que tendría una intervención federal. Dentro del Senado advierten que una medida de ese tipo implicaría la conformación de nuevos gabinetes, estructuras administrativas y un importante costo operativo para el Estado nacional, en un contexto atravesado por el ajuste fiscal impulsado por el propio Gobierno nacional.

La decisión de frenar el proyecto fue celebrada por el jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, quien desde el primer momento rechazó la iniciativa presentada por Paoltroni. “Estamos ante un ataque al federalismo y las autonomías provinciales”, sostuvo el legislador formoseño tras conocerse la propuesta.

A pesar del escenario adverso, Paoltroni insiste en sostener su ofensiva política contra el gobierno provincial y prepara una gira por Formosa prevista para el 5 y 6 de junio, donde buscará sumar apoyos políticos y mediáticos. “Varios colegas me están confirmando. Falta poco para tener el acuerdo”, aseguró el senador libertario.

Durante la presentación del proyecto participaron únicamente cuatro legisladores libertarios: Gonzalo Guzmán Coarita, de Salta; Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba; Bruno Olivera Lucero, de San Juan; y Agustín Monteverde, representante de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvo presente el radical Eduardo Galaretto. Ningún otro senador del oficialismo acompañó la actividad.

Cómo es el proyecto de intervención impulsado por Paoltroni

La iniciativa presentada por Paoltroni propone intervenir los tres poderes del Estado provincial por el plazo de un año, con posibilidad de extender la medida por otro período similar. El proyecto contempla el cese de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo provincial, mientras que los integrantes del Poder Judicial quedarían “en comisión”, sujetos a una eventual remoción.

Además, establece que el Gobierno nacional deberá designar autoridades provisorias y convocar a elecciones “libres, justas y transparentes” en un plazo máximo de dos años.

Entre los fundamentos de la propuesta, el senador libertario argumenta que en Formosa no existe una adecuada división de poderes debido a la continuidad del mismo espacio político al frente del Ejecutivo provincial durante las últimas décadas. También cuestiona el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema vinculado a las reelecciones indefinidas y menciona problemas relacionados con acceso al agua potable, salud pública y nutrición como argumentos para justificar una eventual intervención federal.