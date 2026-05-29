"La del video es Agostina Vega": el fiscal rompió el silencio y afirmó que están "avanzando hacia la verdad"

El fiscal Raúl Garzón aseguró que la investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza “hacia la verdad” y sostuvo que las pruebas recolectadas hasta el momento refuerzan la hipótesis de que la adolescente estuvo dentro de la casa bajo sospecha. “Por el video todo indica que Agostina estuvo acá, que estuvo adentro de la casa”, afirmó, en referencia a una de las evidencias clave incorporadas al expediente y que había sido cuestionada por el único detenido, Claudio Barrelier.

Garzón también destacó que, a medida que pasan los días, la causa suma elementos que permiten reconstruir lo ocurrido. “Me atrevo a decirles que el tiempo pasa y la verdad huye. Creo que en este caso es al revés: al tiempo que pasa, la verdad se acerca”, expresó el fiscal, quien remarcó que las pruebas reunidas llevan a los investigadores a concluir que la joven efectivamente aparece en el video analizado.

Pruebas científicas en análisis

En ese marco, el fiscal reveló que hay una persona que estuvo adentro de la vivienda y que los investigadores han recuperado “numeroso material científico” que se encuentra en proceso de análisis. “La tarea de la Policía es muy seria y se ha recuperado material que está siendo analizado”, señaló Garzón, sin brindar precisiones sobre el tipo de evidencias halladas, pero dejando en claro que los peritajes serán clave para el avance de la causa.

Consultado sobre la posibilidad de que haya otros implicados, el fiscal fue tajante: “Más sospechosos por el momento no hay”. Toda la investigación sigue centrada en Barrelier, quien permanece detenido mientras se esperan los resultados de las pericias científicas.

El padre reconoció a su hija

Por su parte, Fernanda Alaniz, abogada del padre de la adolescente, había confirmado días atrás que el hombre reconoció a su hija en el video que forma parte del expediente. La letrada también sostuvo que la situación “es mucho más grave” de lo que se manejaba inicialmente y que no descartan un caso de trata de personas.

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Garzón, quien analiza cámaras de seguridad, teléfonos celulares y testimonios para reconstruir los movimientos de Agostina desde la noche en que desapareció. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de las pericias científicas para determinar si pueden establecer la mecánica de los hechos y el paradero de la joven.