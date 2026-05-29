River vendió a un jugador que llegó con Gallardo y dio un paso clave por Thiago Almada

River Plate concretó la primera venta de cara al segundo semestre y ahora busca avanzar fuerte en el mercado de pases por Thiago Almada.

River Plate comenzó a mover fuerte el mercado de pases después de asegurar su clasificación en la Copa Sudamericana. En primer lugar, el club cerró la venta del 60% de la ficha que poseía de Sebastián Boselli al Getafe de España en una cifra que le permitirá recuperar lo invertido y, además, se reunió con Thiago Almada para intentar concretar su llegada después del Mundial 2026.

Después de varias semanas de análisis y negociaciones, River concretó una de las primeras operaciones importantes del mercado de pases. Boselli dejó oficialmente el club y continuará su carrera en Europa, en una transferencia que representa un paso clave para el nuevo armado del plantel de Eduardo "Chacho" Coudet.

El defensor uruguayo, que había llegado al "Millonario" en 2023 luego de pagar 4.4 millones de dólares por el 70% del pase a Defensor Sporting, no logró consolidarse como titular indiscutido y terminó saliendo en busca de continuidad. Luego de un préstamo en Estudiantes de La Plata en 2024, el defensor regresó pero, tras no tener lugar con Gallardo, se marchó al Getafe con un préstamo con opción de compra que fue ejecutada por el club de España y le firmó contrato hasta 2030.

La transferencia no solo libera un cupo extranjero dentro del plantel profesional, sino que además genera movimiento económico para que River pueda avanzar por nuevos objetivos de jerarquía. En la defensa, además de la inminente llegada de Nicolás Otamendi, el "Millo" se encuentra tas los pasos de Zaid Romero, también jugador del Getafe.

Thiago Almada, el gran sueño de River Plate

Desde hace varios mercados de pases, River sigue de cerca la situación de Almada. El mediocampista ofensivo campeón del mundo con la Selección Argentina es considerado una de las prioridades de los directivos y también de "Chacho" Coudet para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada.

Por eso, según manifestó TyC Sports este viernes, la dirigencia se encontró en las últimas horas con Almada para conocer las condiciones de una posible negociación. En Núñez entienden que no será una operación sencilla, ya que el exjugador de Vélez tiene contrato hasta junio del 2030 y su valor de mercado continúa siendo elevado. Sin embargo, River apuesta a diferentes factores para intentar seducirlo.

Uno de ellos es el proyecto deportivo. Coudet considera que el exfutbolista de Atlanta United puede transformarse en el conductor futbolístico del equipo y una pieza determinante en competencias internacionales. Además, el club busca aprovechar el deseo del futbolista de volver a tener mayor protagonismo pensando en el Mundial 2026.

Para Diego "Cholo" Simeone, el mediocampista es prescindible y eso abrió la puerta a posibles negociaciones. Pero River no es el único club argentino que sigue su situación, pero en Núñez creen que cuentan con una ventaja importante: la relación entre el entorno del futbolista y "Chacho". El técnico mantiene una gran valoración por Almada desde hace tiempo y considera que podría convertirse en uno de los líderes futbolísticos del equipo.

Su capacidad para jugar entre líneas, generar juego y resolver partidos lo convierten en un perfil ideal para el esquema que pretende el entrenador . Además, el entrenador considera que puede potenciar todavía más su nivel dentro de un contexto competitivo como el de River.