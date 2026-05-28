Es como tomar un café en París, pero queda en Buenos Aires: el café de ensueño para merendar un fin de semana.

Existe un café que recuerda mucho a París, pero que queda en Buenos Aires. La ciudad está llena de rincones que parecen sacados de una película francesa y este es uno que vale la pena conocer.

Se trata de Croque Madame, ubicado en el patio de honor del Palacio Errazuriz - Alvear, actual Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, "un lugar donde se combina la arquitectura francesa, el arte y gastronomía", relata la cuenta de Recorre BA.

Croque Madame ofrece una carta para todos los horarios del día, "desde riquísimos y abundantes desayunos hasta almuerzos y cenas". Toda su carta esta enfocada en una oferta gastronómica de estilo francés.

El café está ubicado en el patio, rodeado de vegetación y una fuente original, que lo convierten en un rincón parisino perfecto para disfrutar de un día de tranquilidad, comida, arte y arquitectura.

Croque Madame del Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires: dirección y horarios

Dirección : Av. del Libertador, 1902.

Horarios: todos los días de 10 a 00. Domingos de 10 a 21.

Tardes de té libre: la propuesta del café para todos los viernes y sábados de junio, de 16:30 a 19:30

Se trata de una propuesta con reserva previa donde podés servirte todas las veces que quieras de una selección dulce y salada pensada para disfrutar.

Salado:

Bruschetas de salmón y queso - queso azul y nuez - capresse

Sandwiches en pan papa: huevo duro y jamón - jamón, queso y tomate - pollo con mayonesa, rúcula y tomate

Sandwich de miga - Hojaldraditos con jamón y queso

Dulce:

Mini brownies con dulce de leche y merengue

Mini crumble de manzana

Profiteroles

Budines

Rogelitos

Mini pavlova con dulce de leche y frutillas

Mini lemon pie

Coquitos

Masitas

Infusiones libres:

Té Twinings

Café Nespresso

Bebidas:

Agua

Limonada Pomelada

Copa de espumante disponible

Precio: