EN VIVO
Gastronomía

Es como tomar un café en París, pero queda en Buenos Aires: el café de ensueño para merendar un fin de semana

Este café está en medio de un jardín, dentro de un museo, y es un pedacito de París en Buenos Aires.

28 de mayo, 2026 | 13.23

Existe un café que recuerda mucho a París, pero que queda en Buenos Aires. La ciudad está llena de rincones que parecen sacados de una película francesa y este es uno que vale la pena conocer.

Se trata de Croque Madame, ubicado en el patio de honor del Palacio Errazuriz - Alvear, actual Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, "un lugar donde se combina la arquitectura francesa, el arte y gastronomía", relata la cuenta de Recorre BA

Croque Madame ofrece una carta para todos los horarios del día, "desde riquísimos y abundantes desayunos hasta almuerzos y cenas". Toda su carta esta enfocada en una oferta gastronómica de estilo francés.

El café está ubicado en el patio, rodeado de vegetación y una fuente original, que lo convierten en un rincón parisino perfecto para disfrutar de un día de tranquilidad, comida, arte y arquitectura.

MÁS INFO

Croque Madame del Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires: dirección y horarios

  • Dirección: Av. del Libertador, 1902.

  • Horarios: todos los días de 10 a 00. Domingos de 10 a 21.

Tardes de té libre: la propuesta del café para todos los viernes y sábados de junio, de 16:30 a 19:30

Se trata de una propuesta con reserva previa donde podés servirte todas las veces que quieras de una selección dulce y salada pensada para disfrutar.

Salado:

  • Bruschetas de salmón y queso - queso azul y nuez - capresse

  • Sandwiches en pan papa: huevo duro y jamón - jamón, queso y tomate - pollo con mayonesa, rúcula y tomate

  • Sandwich de miga - Hojaldraditos con jamón y queso

Dulce:

  • Mini brownies con dulce de leche y merengue

  • Mini crumble de manzana  

  • Profiteroles

  • Budines 

  • Rogelitos

  • Mini pavlova con dulce de leche y frutillas

  • Mini lemon pie

  • Coquitos

  • Masitas

MÁS INFO

Infusiones libres:

  • Té Twinings

  • Café Nespresso

Bebidas:

  • Agua

  • Limonada Pomelada

  • Copa de espumante disponible

Precio:

  • $29.000 por persona. 20% OFF pagando con BBVA con tarjetas de crédito y pago sin contacto desde el celular
Trending
Redes sociales
El radical cambio en la vida de Donato De Santis: "Elegí"
Las más vistas