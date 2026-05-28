Existe un café que recuerda mucho a París, pero que queda en Buenos Aires. La ciudad está llena de rincones que parecen sacados de una película francesa y este es uno que vale la pena conocer.
Se trata de Croque Madame, ubicado en el patio de honor del Palacio Errazuriz - Alvear, actual Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, "un lugar donde se combina la arquitectura francesa, el arte y gastronomía", relata la cuenta de Recorre BA.
Croque Madame ofrece una carta para todos los horarios del día, "desde riquísimos y abundantes desayunos hasta almuerzos y cenas". Toda su carta esta enfocada en una oferta gastronómica de estilo francés.
El café está ubicado en el patio, rodeado de vegetación y una fuente original, que lo convierten en un rincón parisino perfecto para disfrutar de un día de tranquilidad, comida, arte y arquitectura.
Croque Madame del Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires: dirección y horarios
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Dirección: Av. del Libertador, 1902.
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Horarios: todos los días de 10 a 00. Domingos de 10 a 21.
Tardes de té libre: la propuesta del café para todos los viernes y sábados de junio, de 16:30 a 19:30
Se trata de una propuesta con reserva previa donde podés servirte todas las veces que quieras de una selección dulce y salada pensada para disfrutar.
Salado:
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Bruschetas de salmón y queso - queso azul y nuez - capresse
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Sandwiches en pan papa: huevo duro y jamón - jamón, queso y tomate - pollo con mayonesa, rúcula y tomate
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Sandwich de miga - Hojaldraditos con jamón y queso
Dulce:
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Mini brownies con dulce de leche y merengue
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Mini crumble de manzana
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Profiteroles
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Budines
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Rogelitos
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Mini pavlova con dulce de leche y frutillas
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Mini lemon pie
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Coquitos
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Masitas
Infusiones libres:
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Té Twinings
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Café Nespresso
Bebidas:
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Agua
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Limonada Pomelada
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Copa de espumante disponible
Precio:
- $29.000 por persona. 20% OFF pagando con BBVA con tarjetas de crédito y pago sin contacto desde el celular