Café oculto en un vivero de Buenos Aires: el plan ideal para hacer este otoño.

Existe un café escondido en Buenos Aires que está dentro de un vivero y que muy pocas personas conocen. Buenos Aires está llena de rincones escondidos ideales para desayunar, merendar o disfrutar de un rico café.

Este café es Yunga, ubicado en Pilar (Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires). Es un oasis verde para disfrutar de una mañana o una tarde de paz y comida deliciosa 100% sin TACC libre de gluten. También ofrece opciones veganas.

"Encontré un café oculto en el vivero más lindo de Pilar. Ni bien entrás, verde por todos lados y el ruido de la ciudad desaparece. Y cuando menos lo esperás, terminás merendando en este oasis verde", cuenta la dueña de la cuenta Comemos BA, que comparte información sobre gastronomía en Buenos Aires.

El menú ofrece una amplia variedad de comidas dulces y saladas, como carrot cake y cheesecake, o tacos de roast beef y sánguches de pastrón para los amantes de lo salado.

"Mis favoritos fueron el budín de banana con helado y el bowl de huevos revueltos", aseguró la creadora del video. Queda a 47 minutos de la Ciudad en auto y 1 hora y media en transporte público.

Yunga café: menú, horarios y dirección

Menú (cafés y platos más destacados)

Cafés

Espresso: $4000

Lungo: $4000

Doppio: $5000

Americano (2 shots): $6000

Capucchino: $6000

Latte: $6000

Flat-White: $7000

Submarino: $7500

Jarrita de leche de almendras: $2000

Platitos salados

Chipa de queso: $10000

Sandwich napolitano: $13500

Avocado Toast: $13500

Sandwich de lomito & queso: $13500

Tostada de huevo revuelto y palta: $15000

Bowl de huevos revueltos: $18000

Sandwich hongos barbacoa: $18000

Faina caprese: $13500

Yogurt con fruta y granola: $16000

Platos Almuerzo (hasta 16:30 hs)

Mbeju: $23000

Bowl Proteico: $25000

Tarta de pollo: $21500

Pastel de papa: $25000

Taquito: $18500

Platitos dulces

Cookie de pistacho: $4500

Cookie de chips: $4500

Pepas (x2): $7500

Budín de banana: $7500

Tostadas con queso y mermelada: $8000

Alfajor de mousse: $7500

Brownie: $8000

Mini yogurt con compota: $10000

Copa de helado: $6500

Ubicación y horarios