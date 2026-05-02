Existe un café escondido en Buenos Aires que está dentro de un vivero y que muy pocas personas conocen. Buenos Aires está llena de rincones escondidos ideales para desayunar, merendar o disfrutar de un rico café.
Este café es Yunga, ubicado en Pilar (Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires). Es un oasis verde para disfrutar de una mañana o una tarde de paz y comida deliciosa 100% sin TACC libre de gluten. También ofrece opciones veganas.
"Encontré un café oculto en el vivero más lindo de Pilar. Ni bien entrás, verde por todos lados y el ruido de la ciudad desaparece. Y cuando menos lo esperás, terminás merendando en este oasis verde", cuenta la dueña de la cuenta Comemos BA, que comparte información sobre gastronomía en Buenos Aires.
El menú ofrece una amplia variedad de comidas dulces y saladas, como carrot cake y cheesecake, o tacos de roast beef y sánguches de pastrón para los amantes de lo salado.
"Mis favoritos fueron el budín de banana con helado y el bowl de huevos revueltos", aseguró la creadora del video. Queda a 47 minutos de la Ciudad en auto y 1 hora y media en transporte público.
Yunga café: menú, horarios y dirección
Menú (cafés y platos más destacados)
Cafés
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Espresso: $4000
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Lungo: $4000
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Doppio: $5000
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Americano (2 shots): $6000
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Capucchino: $6000
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Latte: $6000
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Flat-White: $7000
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Submarino: $7500
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Jarrita de leche de almendras: $2000
Platitos salados
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Chipa de queso: $10000
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Sandwich napolitano: $13500
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Avocado Toast: $13500
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Sandwich de lomito & queso: $13500
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Tostada de huevo revuelto y palta: $15000
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Bowl de huevos revueltos: $18000
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Sandwich hongos barbacoa: $18000
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Faina caprese: $13500
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Yogurt con fruta y granola: $16000
Platos Almuerzo (hasta 16:30 hs)
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Mbeju: $23000
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Bowl Proteico: $25000
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Tarta de pollo: $21500
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Pastel de papa: $25000
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Taquito: $18500
Platitos dulces
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Cookie de pistacho: $4500
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Cookie de chips: $4500
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Pepas (x2): $7500
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Budín de banana: $7500
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Tostadas con queso y mermelada: $8000
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Alfajor de mousse: $7500
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Brownie: $8000
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Mini yogurt con compota: $10000
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Copa de helado: $6500
Ubicación y horarios
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Ubicación: Chubut 406, Pilar, Buenos Aires.
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Horarios: lunes y martes de 10 a 17; miércoles a domingos de 10 a 19.