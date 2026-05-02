Que pasa si San Lorenzo e Independiente empatan en el Torneo Apertura: que necesitan para clasificar

En el Nuevo Gasómetro se vivirá un duelo decisivo este fin de semana cuando San Lorenzo reciba a Independiente por la fecha 9 del Torneo Apertura. Ambos equipos están dentro de la zona de clasificación, pero saben que la jornada puede cambiar sus posiciones y, por ende, sus chances de avanzar a los Playoffs.

Los de Avellaneda deberán seguir de cerca lo que pase en otros partidos claves, como la visita de Defensa y Justicia a Gimnasia de Mendoza y el clásico entre Instituto y Estudiantes de Río Cuarto. Estos resultados podrían modificar la tabla y afectar su lugar en la pelea por el título.

Por su parte, San Lorenzo tendrá que estar atento a lo que suceda en el encuentro simultáneo entre Unión y Talleres, que se jugará a las 18:45 en el Estadio 15 de Abril, en Santa Fe. La expectativa está al máximo, ya que cualquier resultado puede ser determinante para las aspiraciones del Ciclón.

Con la ilusión intacta de pelear por el campeonato hasta fin de mes, ambos equipos saltarán al campo con la presión de sumar puntos que los acerquen a la definición. Este cruce promete ser un encuentro vibrante y fundamental para las aspiraciones de los dos históricos del fútbol argentino.

Qué pasa si San Lorenzo pierde

Si San Lorenzo pierde contra Independiente en el Torneo Apertura 2026, su clasificación a los cuartos de final queda en riesgo. Depende de otros resultados (derrotas de Unión y/o Defensa) para no quedar eliminado. Aunque pierda, aún puede clasificar si Unión no derrota a Talleres y/o Defensa y Justicia no vence a Gimnasia de Mendoza.

En el caso de Independiente

Si pierde: Se mantiene con 21 puntos. Quedará obligado a esperar una derrota de Unión de Santa Fe ante Talleres para intentar clasificar mediante la diferencia de gol.

Si empata: Clasificación virtualmente asegurada. Solo quedaría fuera en un escenario remoto: que Defensa y Justicia gane y logre revertir la amplia ventaja en la diferencia de goles.

Si gana: Clasifica directamente a los octavos de final sin depender de terceros.



