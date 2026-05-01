Thiago Medina ya fue: Daniela Celis confirmó su noviazgo con un famoso artista

Daniela Celis tiene nueva pareja.

En el universo de los ex Gran Hermano, las historias nunca terminan del todo. Y cuando parecía que todo giraba en torno a la relación entre Thiago Medina y Daniela Celis, apareció un nombre que cambió el eje por completo.

¿Quién es la nueva pareja de Daniela Celis?

Se trata de Nick Sícaro, quien sorprendió al confirmar lo que hasta ahora era solo un rumor: su vínculo con Daniela ya no es solo buena onda. La revelación llegó en el stream Todo lo Contrario, donde el joven no esquivó la pregunta y fue directo. “Me encanta que me lo pregunten. Cada vez que me le preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro”, lanzó.

Nick Sicaro confirmó su relación con Daniela Celis.

Pero no se quedó ahí. Cuando le preguntaron sin vueltas si estaban juntos, respondió con hechos: sí, hay relación y sí, hubo beso. Una confirmación que terminó de encender todo.

En medio de las especulaciones, también tuvo que salir a aclarar otro punto: las versiones que indicaban que podría estar usando este vínculo como estrategia para volver al reality. “Se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad”, aseguró.

Según explicó, el vínculo avanza con cuidado. “Yo la cuido un montón por su situación familiar. La respeto mucho y le doy su espacio”, afirmó, marcando que no se trata de algo impulsivo.

¿Qué pasó entre Daniela y Thiago?

Mientras tanto, del otro lado de la historia, la relación entre Daniela y Thiago sigue en un terreno particular. Separados como pareja, pero unidos por un lazo mucho más fuerte: sus hijas.

“Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación”, había dicho Daniela tiempo atrás, intentando explicar la dinámica que mantienen. Y Thiago fue en la misma línea: “Nos vamos a llevar bien toda la vida”.

La clave, según ambos, está en la convivencia desde otro lugar. “Por lo menos 18 años nos vamos a ver siempre”, sostuvo ella, dejando en claro que la prioridad es la familia.

Así, el escenario quedó completamente abierto. Por un lado, una historia que se transforma. Por el otro, un nuevo capítulo que empieza a escribirse. Y en el medio, una certeza: en este triángulo, nada es tan simple como parece.