Verónica Ojeda reveló estaba Diego Maradona "la última vez" que lo visitó antes de morir: "Tenía olor en..."

Verónica Ojeda declaró cómo fue la última vez que lo vio a Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo que volvió a estremecer a todos. Esta vez, la voz que se escuchó fue la de Verónica Ojeda, quien regresó a declarar y dejó un testimonio que impactó por su crudeza.

La escena fue en los tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante el proceso que busca determinar responsabilidades en los últimos días de vida del ídolo. Y desde el primer momento, quedó claro que no iba a ser una declaración más.

¿Qué dijo Verónica Ojeda sobre cómo vio a Maradona?

“El 23 de noviembre de 2020 lo vi por última vez”, arrancó Ojeda, y lo que siguió fue un relato que heló la sala. “Tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota”, describió, visiblemente afectada. Incluso recordó que le pidió que se bañara: “Tenía olor a baño”.

El dato golpea más fuerte por lo que vino después. Dos días más tarde, el 25 de noviembre, Maradona falleció. La cercanía entre ese último encuentro y el desenlace le dio aún más peso a sus palabras.

Pero no fue lo único. Ojeda también apuntó contra el entorno médico que rodeaba al exfutbolista. Señaló directamente a Leopoldo Luque y aseguró que le impidió que otros profesionales lo atendieran. Además, denunció un episodio grave con el psicólogo Carlos Díaz, a quien acusó de haberla insultado.

Verónica Ojeda se quebró durante el juicio

En medio de la declaración, la tensión fue en aumento. Hubo momentos en los que Ojeda no pudo continuar por la angustia, y la audiencia tuvo que ser interrumpida.

El contexto del caso es complejo. Varios integrantes del equipo médico están imputados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica haber actuado con negligencia frente a un riesgo evidente.

Otro punto que generó impacto fue su referencia al entorno que manejaba la situación del exjugador. En ese sentido, explicó por qué decidió comunicarse con Matías Morla en uno de los episodios que vivió durante ese tiempo.

Verónica Ojeda se quebró durante el juicio.

Mientras tanto, afuera del tribunal, también hubo palabras que sumaron dramatismo. El abogado Mario Baudry reveló que el hijo de ambos “sigue llorando por las noches”, un detalle que expone el costado más íntimo del caso.

Así, el juicio avanza entre testimonios que reconstruyen un final lleno de preguntas.Y cada declaración parece acercar un poco más a una verdad que, por momentos, resulta difícil de asimilar. Porque detrás de la figura de Maradona, hay una historia que todavía no termina de cerrarse.