Los abrigos de pelo sintético son los grandes protagonistas de la temporada.

El invierno 2026 trae una propuesta de moda que rescata lo mejor de los años 80, combinando esa impronta con una elegancia funcional que se adapta a distintos estilos personales. Los abrigos de pelo sintético y los zapatos con estilo colegial se posicionan como las piezas clave para armar looks sofisticados y versátiles.

Las pasarelas internacionales ya anticiparon que esta temporada se construirá sobre contrastes bien marcados: la mezcla entre lo clásico y lo moderno, la comodidad junto a prendas audaces y con mucha personalidad. En este marco, la moda abraza referencias retro que se fusionan con estéticas románticas y materiales que llaman la atención, dando lugar a outfits que funcionan tanto de día como de noche.

Uno de los grandes protagonistas son los abrigos de piel sintética. Disponibles en versiones largas, midi o oversized, estos abrigos no solo ofrecen abrigo sino también un toque inmediato de sofisticación. Se lucen en tonos tradicionales como el marrón, pero también en diseños más arriesgados como animal print o colores intensos. Su versatilidad permite combinarlos con jeans o prendas más formales sin perder estilo.

Además, la silueta con hombreras vuelve con fuerza, sumando estructura y carácter a los conjuntos. El cuero regresa para aportar ese toque ochentoso, junto a prendas que juegan con proporciones y combinaciones clásicas como denim sobre denim, minifaldas con botas altas y chaquetas oversize, todo adaptado a las tendencias actuales.

Por otro lado, la estética cottagecore aporta un aire romántico y relajado, inspirado en la vida rural británica. Camperas tipo Barbour, faldas tableadas, pañuelos y botas de montar conforman looks elegantes pero desenfadados, donde predominan los tonos tierra y estampas clásicas como el tartán.

Calzado: los protagonistas para la temporada otoño-invierno

En cuanto al calzado, la funcionalidad se impone con modelos tipo colegial, en cuero o gamuza, que se destacan por su comodidad y facilidad para combinar. Estos zapatos son perfectos tanto para un estilo urbano como para propuestas más sofisticadas. Además, los detalles de pelo en el calzado suman textura, abrigo y un toque original incluso en los outfits más sencillos.

Las siluetas con hombreras suman estructura y carácter a los conjuntos.

Dentro de la paleta de colores, el verde oliva se posiciona como el tono estrella del invierno 2026. Elegante y versátil, este color aparece en abrigos, blazers y looks monocromáticos, invitando a jugar con capas y texturas para lograr combinaciones visualmente atractivas.

Así, el invierno 2026 se presenta como una temporada en la que la moda se reinventa desde el pasado, ofreciendo opciones para quienes buscan un estilo que combine personalidad, comodidad y un guiño nostálgico a los años 80.