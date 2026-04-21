El estribo mantiene el pantalón en su lugar y alarga visualmente las piernas.

Los leggins fuseau, también conocidos como pantalones con estribo, regresan con fuerza este otoño 2026 y prometen desplazar al pantalón clásico. Esta prenda, que se ajusta debajo del pie, combina comodidad y estilo, logrando un efecto estilizador que transforma cualquier outfit en uno más sofisticado.

Lo que en las décadas del 80 y 90 era una prenda pensada para lo deportivo o funcional, hoy se resignifica como un básico urbano y elegante. Su éxito radica en su versatilidad para adaptarse a distintos estilos, ya sea minimalista, formal o sporty, dependiendo de cómo se combine.

En un contexto donde la comodidad sigue siendo una prioridad, el fuseau ofrece un equilibrio ideal entre confort y elegancia. Se adapta al cuerpo, marca la figura sin incomodar y su detalle del estribo cumple un rol fundamental: mantiene el pantalón en su lugar y alarga visualmente las piernas, especialmente si se lo combina con zapatos en punta o botas.

Los colores ideales para el invierno

Para esta temporada, el negro continúa siendo el color favorito por su efecto estilizador y versatilidad, aunque también se suman tonos como gris, marrón chocolate, verde oliva y azul oscuro. La clave para lucirlos bien está en equilibrar las proporciones, combinándolos con prendas más amplias o estructuradas.

Los blazers oversize y los tapados rectos son los aliados perfectos.

Entre las combinaciones más exitosas se destacan las siguientes: usar un blazer oversize para un look elegante y apto para la oficina; combinar con sweaters largos o tejidos gruesos para un estilo relajado pero con onda; optar por camisas amplias que aportan un aire moderno y minimalista; y sumar tapados rectos que elevan la sofisticación del conjunto.

El detalle del estribo también permite variar el estilo: puede ir por dentro del calzado o quedar visible según la intención del look. En cuanto al calzado, los stilettos o zapatos en punta potencian el efecto estilizador, las botas aportan practicidad y abrigo para el día a día, y las bailarinas o mocasines ofrecen una versión más casual y urbana.

Para acertar con esta prenda, es fundamental elegir telas de buena calidad que no transparenten y optar por tiro medio o alto para mayor comodidad y mejor calce. Además, cuidar las proporciones del outfit ayuda a evitar que el look parezca demasiado deportivo y mantiene el estilo sofisticado.

El negro es el color favorito, pero también se suman tonos como gris y verde oliva.

En definitiva, el fuseau no solo vuelve a la escena de la moda, sino que evoluciona para convertirse en un básico imprescindible del guardarropa. Esta temporada, se presenta como una alternativa real al pantalón tradicional, con la promesa de vestir bien sin sacrificar comodidad.