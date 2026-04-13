El shearling aporta textura y presencia instantánea a cualquier conjunto básico.

Este otoño-invierno 2026, la moda propone un cambio de paradigma respecto a los abrigos. La clásica prenda de entrecasa deja de ser un complemento neutro para transformarse en el foco principal de cualquier outfit. La tendencia apunta a más textura, detalles en los cuellos y siluetas más definidas, dejando atrás la simpleza del buzo canguro que dominó temporadas anteriores.

Los 5 abrigos que todos usarán en invierno

El primer gran protagonista es el abrigo de shearling, que vuelve con todo. Esta prenda no solo calienta de verdad, sino que suma una textura que aporta presencia instantánea al conjunto. Se lo puede encontrar en versiones aviadoras, cortas o medias, siempre con ese característico efecto corderito que eleva cualquier combinación básica con jean, polera o botas.

Otro favorito para 2026 es el scarf coat, un abrigo que incorpora una bufanda integrada. Esta innovación reemplaza el accesorio tradicional y estiliza el cuello, ofreciendo una sensación mucho más pulida que el clásico buzo canguro. Además, encaja perfectamente en la tendencia que pone el foco en la parte superior del cuerpo: cuello, hombros y la caída del abrigo como elementos centrales del look.

En cuanto a las formas, el funnel-neck coat o abrigo con cuello alto estructurado gana terreno. A diferencia de temporadas anteriores donde predominaban las prendas relajadas, esta temporada apuesta a siluetas firmes y esculturales que aportan sofisticación sin necesidad de sumar demasiados accesorios. Esta línea se repite tanto en abrigos pesados como en trenchs y chaquetas de transición, marcando una dirección clara en la moda.

La influencia utilitaria también se mantiene vigente, pero con un giro más refinado. La barn jacket, que combina características de chaqueta de campo y abrigo de trabajo, se posiciona como una opción moderna para quienes buscan un estilo intermedio entre lo deportivo y lo formal. Sus detalles, como cuello en contraste y bolsillos grandes, la hacen perfecta para el uso diario en la calle argentina, especialmente combinada con denim oscuro, pantalones sastreros o faldas midi.

Por último, la chaqueta de gamuza se consolida como uno de los materiales estrella para la media estación y el inicio del invierno. Su textura suave y elegante, que recuerda al cuero pero con un acabado más noble y táctil, la convierte en una prenda sumamente versátil. Se la puede ver en versiones boxy, cortas o tipo blazer, ideal para combinar con tonos clásicos de otoño como camel, tabaco, bordó o chocolate.

En definitiva, la temporada otoño-invierno 2026 invita a darle protagonismo al abrigo como pieza clave del estilo, con propuestas que combinan funcionalidad y estética para renovar el guardarropa con opciones que van desde lo utilitario hasta lo sofisticado.