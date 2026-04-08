Azul cerúleo: el color que será tendencia en el otoño-invierno 2026 y cómo usarlo

El azul cerúleo combina calma, energía y optimismo en un tono.

Después de temporadas dominadas por tonos neutros y paletas tierra, el azul cerúleo regresa con fuerza para posicionarse como uno de los colores imprescindibles del 2026. Este tono luminoso y moderno logra un equilibrio perfecto entre intensidad y elegancia, ideal para quienes quieren actualizar su estilo sin caer en exageraciones.

Lejos de ser un azul cualquiera, el cerúleo se destaca tanto en las pasarelas como en el street style, demostrando que el color puede ser sinónimo de sofisticación. Su popularidad también tiene un peso cultural: fue popularizado por el icónico discurso de El diablo viste a la moda, mostrando cómo las decisiones de la industria influyen directamente en la moda cotidiana.

En 2026, el azul cerúleo no aparece por casualidad. Las colecciones de primavera-verano lo incluyen en vestidos, accesorios y prendas claves, confirmando que llegó para quedarse. En Buenos Aires, este color se instala fuerte durante la temporada de otoño-invierno. Alejandra Boland, consultora de negocios internacionales de moda, aseguró que “el cerúleo no es solo un color. Es una bocanada de aire fresco en medio de tanto neutro y tanto lujo silencioso”.

Boland agregó que este tono “aporta calma, sí, pero también energía y algo de optimismo que venía faltando en la paleta. Y encima llega con combustible extra: el estreno de The Devil Wears Prada y Meryl Streep de vuelta en pantalla. Difícil resistirse”.

El regreso del azul en todas sus variantes, desde el cerúleo hasta el cobalto, marca un cambio importante en la paleta de colores de la moda actual, donde los tonos vibrantes vuelven a ganar terreno. Dentro de este contexto, el cerúleo se destaca como la opción ideal, ya que ilumina cualquier look y mantiene una elegancia atemporal.

Cómo incorporar el azul cerúleo a tu estilo

Una de las ventajas más valoradas del cerúleo es su versatilidad. A pesar de ser un color llamativo, funciona perfectamente en combinaciones simples. La consultora Boland explicó: “Lo que tiene de poderoso este tono es que combina con todo. Una camisa cerúlea con jean ya es un look. Un blazer, un vestido o un sweater. Y si no querés ir full color, con una cartera o unos anteojos alcanza. No hay excusa para no probarlo”.

Además, este color tiene la particularidad de refrescar y darle luz a cualquier outfit, evocando sensaciones de mar y cielo. “No tiene temporada, funciona bien tanto en verano como en invierno. Es uno de esos tonos que se sienten relajados y elegantes al mismo tiempo, sin esfuerzo”, aseguró Boland.

Respecto a las prendas y accesorios donde el azul cerúleo se luce, se destacan abrigos, vestidos y trajes. Sin embargo, la apuesta más atractiva está en los accesorios: carteras, anteojos de sol, pañuelos e incluso maquillaje, tal como lo mostró Zendaya, son perfectos para sumar un toque cerúleo.

El cerúleo funciona especialmente bien como un “golpe de color”. Un look neutro puede transformarse por completo con solo un accesorio en este tono. Un bolso, unos zapatos o un pañuelo azul pueden darle nueva vida a prendas básicas sin necesidad de renovar todo el guardarropa.

Para evitar que el conjunto se vea plano, se recomienda jugar con diferentes texturas dentro del mismo tono, como lana, satén o denim, sumando profundidad y estilo.

Consejos para combinar el azul cerúleo:

Combiná con blanco, negro o beige para equilibrar su intensidad.

Sumalo en prendas clave como blazers, camisas o sweaters.

Dejá que el color sea protagonista y evitá recargar con estampas.

El azul cerúleo llegó para revolucionar la moda de 2026 con su aire fresco y su capacidad para darle vida a cualquier outfit.