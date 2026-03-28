Tendencia 2026: wedge mules, el calzado versátil que rescata el estilo retro

Los wedge mules combinan la comodidad del mule con la altura de la cuña.

Los wedge mules se han convertido en el calzado estrella de la temporada. Este híbrido entre el mule clásico (cerrado en la parte delantera y abierto en el talón) y el taco tipo cuña ofrece una combinación única de comodidad, altura y sofisticación.

Con las wedge mules vas a poder caminar largas horas sin renunciar a la elegancia que da un tacón. A diferencia de los stilettos o las plataformas tradicionales, este calzado distribuye el peso de manera uniforme, lo que los hace ideales para el uso diario.

Por qué son la tendencia estrella del 2026

Son la tendencia estrella de Dior, Chanel y Bottega Veneta en 2026, y su éxito radica en que logran equilibrar practicidad y estilo. Mientras que otros calzados de moda pueden resultar incómodos o difíciles de combinar, los wedge mules se adaptan tanto a looks casuales como a conjuntos más sofisticados.

Además, rescatan la estética retro de los 2000 con materiales modernos como rafia, charol o cuero minimalista. Esa mezcla de nostalgia y actualidad los convierte en un básico imprescindible de la temporada.

Colores y materiales: qué elegir

Los colores neutros como beige, negro y blanco son los elegidos para esta temporada. Estos tonos se convierten en aliados de un estilo pulido y sofisticado, combinando con casi cualquier prenda del guardarropa.

Si buscás un look más atrevido, los colores vibrantes o las texturas llamativas funcionan como piezas de impacto ideales para destacar. La rafia aporta un toque veraniego y relajado, el charol suma brillo y elegancia, y el cuero minimalista ofrece un acabado pulido y atemporal.

Son la tendencia estrella de Dior, Chanel y Bottega Veneta en 2026.

Cómo combinar los wedge mules

La versatilidad de los wedge mules es una de sus mayores virtudes. Podés usarlos con:

Jeans rectos o wide-leg: aportan un toque chic a un look relajado y cotidiano.

Vestidos fluidos: equilibran la silueta sin perder comodidad, ideales para looks femeninos y frescos.

Pantalones sastre: para un look más formal, los wedge mules suman altura sin sacrificar la elegancia.

Shorts y faldas: perfectos para primavera, alargan visualmente las piernas.

Frente a otras tendencias de calzado de la temporada, como los backless loafers o las slim sneakers, los wedge mules destacan por ofrecer altura y sofisticación sin sacrificar la practicidad.

Dónde y cómo usarlos

Los wedge mules son ideales para: