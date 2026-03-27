En Argentina, se consiguen desde $24.797 hasta versiones de diseño.

Las balaclavas dejaron de ser un mero accesorio técnico para deportes de nieve y se convirtieron en una pieza fundamental del street style en 2026. Este invierno, la prenda que protege cabeza, cuello y rostro contra el frío extremo se transformó en un símbolo de moda urbana y sofisticación.

Su origen está ligado a la funcionalidad: diseñadas para actividades como el esquí o el montañismo, las balaclavas cumplían un rol esencial en climas muy fríos. Sin embargo, en los últimos años la moda las resignificó y hoy desfilan en pasarelas internacionales y son protagonistas del look casual y elegante por igual.

Lo que caracteriza a las balaclavas en esta temporada es su versatilidad y reinterpretación fashionista. Lejos de los modelos clásicos, se adaptan a distintos estilos y se lucen tanto como pieza central o complemento. Pueden ser minimalistas o llamativas, pero siempre aportan un aire moderno y actual.

Entre las tendencias más destacadas, aparecen las balaclavas tipo "hood" oversized que se combinan con tapados largos o camperas puffer, generando un look relajado pero con mucha onda. Además, los tejidos premium como lana gruesa, mohair o cashmere suman textura y calidad visual a la prenda.

Las balaclavas se transformaron en un ícono de la moda urbana.

Los colores también juegan un rol clave: aunque los tonos neutros siguen vigentes, este invierno 2026 se imponen los vibrantes como rojo, verde intenso y azul eléctrico, junto con estampas urbanas tipo camo o gráficos que le dan un toque distintivo.

Los detalles de diseño no pasan desapercibidos: cordones, botones y bordados convierten a la balaclava en un accesorio protagonista, más allá de su función térmica. Una de las combinaciones que más fuerza tomó es su uso junto a prendas de sastrería, como blazers o tapados estructurados, logrando un efecto sofisticado y moderno.

Las balaclavas dominan el invierno 2026.

El furor por las balaclavas en Argentina

En Argentina, la tendencia también se siente fuerte. Marcas como MUTE ofrecen balaclavas tipo hood con estampas urbanas desde $24.797, con packs que pueden superar los $70.000 según la cantidad. Además, emprendimientos independientes proponen versiones amplias y modernas alrededor de $32.000, posicionando la prenda como una opción accesible y con gran impacto en el look.

La Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2026 confirmó el furor por estas piezas, con figuras como Chloe King que lucieron balaclavas de diseño en pasarela, consolidando su lugar como un must de la temporada. Así, las balaclavas se convirtieron en el accesorio invernal que no solo protege del frío, sino que también suma estilo y personalidad a cualquier outfit urbano.