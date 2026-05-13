A lo Milei, Zdero pidió "auditorías universitarias" pero evitó hablar del recorte educativo en Chaco

La masiva Marcha Federal Universitaria volvió a exponer el conflicto por el financiamiento educativo en todo el país y también generó repercusiones políticas en Chaco. Luego de las movilizaciones realizadas en distintas ciudades argentinas, el gobernador Leandro Zdero se alineó con el discurso impulsado por el Gobierno nacional y reclamó auditorías en las universidades públicas, aunque evitó referirse al impacto del ajuste presupuestario sobre docentes, estudiantes y trabajadores universitarios en su provincia.

La nueva jornada de protesta reunió a miles de personas en defensa de la educación pública, gratuita y federal. En Resistencia, gremios docentes, estudiantes, investigadores y no docentes marcharon para denunciar el deterioro salarial, el recorte presupuestario y las dificultades económicas que atraviesan las universidades nacionales.

En ese contexto, Zdero sostuvo que “si no hay nada que esconder, que se hagan las auditorías”, en línea con el planteo que desde hace meses sostiene la gestión de Javier Milei respecto del sistema universitario. Sin embargo, las declaraciones del mandatario provincial generaron cuestionamientos desde distintos sectores educativos y gremiales, que señalaron que el foco del conflicto actual está puesto principalmente en el desfinanciamiento y la pérdida salarial, producto de medidas nacionales y provinciales.

El ajuste provincial en educación

Desde ATE Chaco afirmaron que no se estaría respetando el convenio colectivo de trabajo, especialmente en lo referido a concursos para la cobertura de cargos docentes por lo que el gremio lo calificó como una situación “compleja” y advirtió que el conflicto atraviesa a toda la administración pública provincial, en un contexto de salarios bajos y ausencia de diálogo con el Gobierno.

“No solo perjudica la carrera administrativa, sino que impacta en el bolsillo de los trabajadores y pone en riesgo puestos de trabajo”, advirtió el secretario general del gremio, Isaac Chaparro, quien además aseguró que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo afectan directamente la estabilidad laboral.

A esto se suma la eliminación de la cláusula gatillo para docentes, lo que dejó los salarios aún más rezagados frente a la inflación. En paralelo, los aumentos otorgados por la gestión fueron considerados insuficientes, ya que quedaron por debajo del ritmo de suba de precios, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

Cabe destacar que el ministerio está a cargo de Sofía Naidenoff, quien conduce una estructura que abarca cerca de 3.300 establecimientos educativos en toda la provincia, y 1.000 zonas rurales.

La respuesta de la provincia

La movilización federal volvió a mostrar un amplio respaldo ciudadano al sistema de universidad pública, gratuita y federal. En distintas provincias hubo convocatorias masivas con participación de estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sociales. La marcha se realizó de manera simultánea en Corrientes y Chaco. En Resistencia, la concentración comenzó frente al campus de la UNNE, sobre avenida Las Heras, y avanzó hacia el centro de la ciudad.

El reclamo central exige que la administración libertaria cumpla la Ley de Financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada por el libertario. Desde que asumió en diciembre de 2023, el ajuste del presidente Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior.

El mensaje es claro: si el Gobierno profundiza su ataque, las universidades van a quedar vacías, sin docentes y sin estudiantes, como parece pretender el relato oficialista. Mientras desconoce la ley que aprobó el Poder Legislativo y desoye los fallos judiciales, el jefe de Estado hace oídos sordos a la masiva movilización.

El decano de Humanidades de la UNNE, Claudio Núñez, aseguró que la manifestación fue atravesada por "la alegría de encontrarse en la calle para defender una institución fundamental para el país" y defendió la educación superior al destacar que "construyó históricamente un proyecto de país".