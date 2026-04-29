Zdero ajusta en educación: gremios denuncian la eliminación de las carreras docentes y pérdidas de derechos en Chaco

A raíz de los cambios que impulsa el gobierno de Leandro Zdero en la estructura orgánica del Estado, docentes y gremios se movilizaron frente al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco para realizar una asamblea y denunciar perjuicios en materia de derechos laborales.

Desde ATE Chaco afirmaron que no se estaría respetando el convenio colectivo de trabajo, especialmente en lo referido a concursos para la cobertura de cargos docentes por lo que el gremio lo calificó como una situación “compleja” y advirtió que el conflicto atraviesa a toda la administración pública provincial, en un contexto de salarios bajos y ausencia de diálogo con el Gobierno.

“No solo perjudica la carrera administrativa, sino que impacta en el bolsillo de los trabajadores y pone en riesgo puestos de trabajo”, advirtió el secretario general del gremio, Isaac Chaparro, quien además aseguró que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo afectan directamente la estabilidad laboral.

A esto se suma la eliminación de la cláusula gatillo para docentes, lo que dejó los salarios aún más rezagados frente a la inflación. En paralelo, los aumentos otorgados por la gestión fueron considerados insuficientes, ya que quedaron por debajo del ritmo de suba de precios, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

Los reclamos

Cabe destacar que el ministerio está a cargo de Sofía Naidenoff, quien conduce una estructura que abarca cerca de 3.300 establecimientos educativos en toda la provincia, y 1.000 zonas rurales.

Fue así que la jornada, los trabajadores señalaron que la reestructuración eliminó instancias de capacitación clave en Educación y limitó el desarrollo profesional dentro del Estado. Además, denunciaron que parte del personal administrativo fue reasignado a tareas de limpieza debido a la falta de recursos por lo que reclaman por un vaciamiento de áreas clave.

También alertaron sobre la desaparición de sectores completos y la reubicación de otros que quedaron sin espacio físico, en un escenario donde no se descartan despidos en distintas dependencias.

Más ajuste de Zdero

La educación no es la única golpedaa dentro del gobierno de Zdero, la eliminación de los adicionales salariales, como el Fondo Estímulo Productivo, generó una caída significativa en los sueldos de distintos organismos, con casos en los que los trabajadores denunciaron reducciones muy fuertes en sus ingresos.

El ajuste también se refleja en el área de salud. Desde distintos sectores se advirtió un deterioro en la prestación de servicios y en la cobertura de la obra social provincial, con dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. Incluso, hubo intervenciones judiciales que obligaron al Estado a garantizar la provisión de insumos esenciales, lo que expone las falencias del sistema en este contexto.