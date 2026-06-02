Saibari marca un doblete, Marruecos golea 4-0 a Madagascar en partido de preparación para el Mundial

FOTO ARCHIVO-Aficionados marroquíes antes de un partido de su selección

Por Ashraf ​Hamed Atta

2 jun (Reuters) - Ismael Saibari marcó dos goles en la cómoda ‌victoria por ‌4-0 de Marruecos sobre Madagascar en un amistoso disputado el martes, en el que el equipo ganador ofreció una actuación llena de confianza de cara al Mundial.

El centrocampista ​del PSV ⁠Eindhoven dio a los locales ‌un comienzo ideal al rematar ⁠de cabeza un ⁠tiro de esquina lanzado por Bilal El Khannouss en el segundo palo en ⁠el minuto 4, antes de ​aumentar la ventaja en ‌el minuto 24 ‌tras aprovechar un error defensivo del ⁠elenco rival.

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Marruecos siguió marcando el ritmo tras el descanso y amplió su ventaja en el minuto ​78, ‌cuando Azzedine Ounahi fue derribado dentro del área. Soufiane Rahimi se encargó de lanzar el penal para poner el 3-0.

Brahim ⁠Díaz desempeñó un papel clave en el cuarto gol en los últimos compases del partido, al internarse en el área y sacar un remate que dio en un poste, lo ‌que permitió a Ayoub El Kaabi empujar el balón a puerta vacía en el minuto 87.

Marruecos viajará ahora a Estados Unidos para enfrentarse a ‌Noruega en su último partido de preparación el domingo, antes de iniciar ‌su andadura ⁠en el Mundial, donde ha quedado encuadrado en el ​Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.

Con información de Reuters