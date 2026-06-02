Saibari marca un doblete, Marruecos golea 4-0 a Madagascar en partido de preparación para el Mundial

Por Ashraf Hamed Atta
2 jun (Reuters) - Ismael Saibari marcó dos goles en la cómoda victoria por 4-0 de Marruecos sobre Madagascar en un amistoso disputado el martes, en el que el equipo ganador ofreció una actuación llena de confianza de cara al Mundial.
El centrocampista del PSV Eindhoven dio a los locales un comienzo ideal al rematar de cabeza un tiro de esquina lanzado por Bilal El Khannouss en el segundo palo en el minuto 4, antes de aumentar la ventaja en el minuto 24 tras aprovechar un error defensivo del elenco rival.
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Marruecos siguió marcando el ritmo tras el descanso y amplió su ventaja en el minuto 78, cuando Azzedine Ounahi fue derribado dentro del área. Soufiane Rahimi se encargó de lanzar el penal para poner el 3-0.
Brahim Díaz desempeñó un papel clave en el cuarto gol en los últimos compases del partido, al internarse en el área y sacar un remate que dio en un poste, lo que permitió a Ayoub El Kaabi empujar el balón a puerta vacía en el minuto 87.
Marruecos viajará ahora a Estados Unidos para enfrentarse a Noruega en su último partido de preparación el domingo, antes de iniciar su andadura en el Mundial, donde ha quedado encuadrado en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.
Con información de Reuters