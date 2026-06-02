Jonatan Viale declaró su deplorable mirada contra el movimiento feminista tras el brutal crimen de Agostina Vega.

Tras el estremecedor caso de Agostina Vega, la jóven de 14 años que desapareció el 23 de mayo pasadas las 22:30 de la noche, en la ciudad argentina de Córdoba y fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, el periodista Jonatan Viale realizó una serie de declaraciones repudiables acerca de su versión del caso.

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, el periodista afirmó: “Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, ‘ni una menos, vivas nos queremos, el estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos’. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado”.

Asimismo agregó: “Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo. ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei?. Vamos muchachos, tal vez les interese preguntarse sí en Córdoba hay redes de prostitución infantil y o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política”.

Continúa la investigación del femicidio de Agostina Vega

La investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba añadió en las últimas horas nuevos datos tras conocerse los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la menor de edad. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y confirmó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas testificaron que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.

Por otro lado, el fiscal agravó la situación procesal del principal y único detenido, Claudio Barrelier, y lo imputó por femicidio. Los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió en las horas previas y posteriores al crimen.