Jonatan Viale lo trató de ensobrado y esta figura lo destrozó: "Me escribías"

Jonatan Viale fue destrozado en vivo.

El streamer Momo Benavidez volvió a quedar en el centro de la polémica después de lanzar una durísima acusación contra Jonatan Viale durante una entrevista en Gelatina.

Lo que arrancó como una charla sobre política y redes sociales terminó convirtiéndose en un pase de factura inesperado que rápidamente explotó en internet.

Momo le apuntó a Jonatan Viale

Momo venía hablando sobre las críticas que recibe por expresar abiertamente su postura política y por identificarse con el peronismo. Según explicó, muchas veces siente que ciertos sectores de los medios lo atacan directamente por eso.

En ese contexto apareció el nombre de Jonatan Viale. Y lejos de esquivar el tema, el streamer decidió contar una situación que, según él, siempre le llamó la atención.

Momo destrozó a Jony Viale.

¿Qué pasó entre Momo y Jonatan Viale?

“Me seguía, me tiraba buena onda”, recordó sobre el conductor de LN+, dando a entender que en algún momento la relación era cordial.

Sin embargo, el tono cambió por completo cuando habló de las acusaciones que suele recibir. Según Momo, Viale lo trató públicamente de “ensobrado”, una palabra muy pesada dentro del ambiente político y periodístico argentino.

Ahí fue cuando lanzó la frase que hizo estallar todo. “Jony, a vos se te filtró un video de cómo armabas una entrevista presidencial”, disparó, en referencia al escándalo que tiempo atrás involucró al periodista y que generó una enorme repercusión mediática.

La acusación cayó como una bomba porque reabrió una de las polémicas más incómodas para Viale, vinculada a cuando quedó expuesto que el asesor del presidente le manejaba las preguntas al periodista. Video que provocó una indignación enorme contra él.

En redes sociales, el fragmento no tardó en viralizarse y volvió a dividir aguas. Muchos respaldaron la postura del streamer, a quien Jony Viale simplemente le pegó por decir abiertamente cuál era su ideología partidaria.

Lo cierto es que el episodio volvió a mostrar el nivel de tensión que existe entre ciertas figuras del streaming y algunos periodistas tradicionales, especialmente cuando la discusión se cruza con la política.

Por ahora, Jonatan Viale no respondió públicamente a las declaraciones de Momo. Pero en un contexto donde cada frase se convierte en tendencia en cuestión de minutos, el cruce promete seguir dando que hablar.