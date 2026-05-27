Papelón: San Lorenzo afuera de la Sudamericana tras perder de local con Deportivo Recoleta

En el marco de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo de Almagro sufrió un duro tropiezo al caer por 1-0 ante Deportivo Recoleta de Paraguay en el Estadio Pedro Bidegain.

El conjunto visitante logró destrabar un desarrollo muy disputado y defensivo gracias a una sólida efectividad táctica, llevándose los tres puntos del Nuevo Gasómetro pese a cargar con cuatro amonestaciones a lo largo del cotejo. Por su parte, el "Ciclón" intentó dominar la posesión y generar peligro en el área rival, pero careció de la claridad necesaria para quebrar el arco paraguayo y terminó lamentando la derrota frente a su público.

Con este resultado, el Grupo D concluyó su actividad de la jornada en paralelo al contundente triunfo de Santos FC por 3-0 sobre Deportivo Cuenca, dejando definido el panorama de clasificados para la siguiente fase del certamen continental.